Başkent’in göbeğine dev cami

Ankara Kızılay’a inşa edilmesi planlanan ve ihalesi üç kez iptal edilen Diyanet Camii için düzenlenen dördüncü ihalede sonuca ulaşıldı. Diyanet’e devredilen araziye yapılacak cami ve otopark için 254,4 milyon TL harcanacak.

Mustafa BİLDİRCİN

Arazisi tartışmalı şekilde Türkiye Diyanet Vakfı’na devredilen ve Ankara’nın kalbi konumundaki Kızılay’a inşa edilmesi planlanan Diyanet Camii’ne yönelik ihale süreci tamamlandı. Cami inşaatına yönelik yapılan dördüncü ihale kapsamında Gökalp Proje Müşavirlik isimli şirket ile sözleşme imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 22 Haziran 2022’de Diyanet Camii ve katlı dolmuş otoparkı için ihaleye çıktı. Ancak ihale, “Geçerli teklif veren istekli çıkmaması” nedeniyle iptal edildi. Belediye, ihaleyi 14 Eylül 2022’de bir kez daha düzenlemeye karar verdi. 14 Eylül’de düzenlenen ihaleye de geçerli teklif veren çıkmadı. 21 Aralık’ta Diyanet Camisi için gerçekleştirilen üçüncü ihaleye de teklif veren istekli çıkmadığı bildirildi.

Bunun üzerine ABB, 24 Mayıs 2023’te yeniden ihale düzenleyeceğini duyurdu. Diyanet Camii ve Katlı Otopark için 24 Mayıs’ta düzenlenen ihale ise sonuçlandı. İhaleyi, ihaledeki tek geçerli teklifin sahibi Gökalp Proje Müşavirlik Anonim Şirketi 254 milyon 421 bin 620 TL bedelle kazandı. ABB ve şirket arasında imzalanan sözleşmenin tarihi 24 Temmuz 2023 oldu.

Kızılay Necatibey Caddesi’ne 254,4 milyon TL’ye inşa ettirilecek camide 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Caminin altında katlı dolmuş otoparkı olacak. Projede çok amaçlı salon, kafeterya ve satış alanları da olacak.

BÖLGEYE CAMİ GEREKLİ Mİ?

Kamu kaynakları ile inşa edilecek caminin etrafında çok sayıda caminin yer alması, “Bu bölgeye böylesine dev bir camii gerekli mi?” sorusuna da yanıt veriyor. Diyanet Camii’nin inşa edilmesi planlanan yere 382 metre mesafede Maltepe Camii, bin 116 metre mesafede Kocatepe Camii, 350 metre mesafede Ülkealan Camii, 660 metre mesafede ise Yüksel Camii bulunuyor.