Başkent’te her gece tiyatro

Kültür Sanat Servisi

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakfı (TAKSAV)’nın bu yıl 26’ncısı düzenlediği Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 4’üncü gününde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. “Yaşanılabilir

Bir Dünya İçin Sanat” teması ile gerçekleştirilen festivali açılışı 17 Kasım Cuma akşamı ‘Geçenin Ardında’ oyununun gösterimi ile başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Özgür Topçu, “Sanat, toplumları evrensel değerlere ulaştıran en barışçı ve kalıcı yoldur. Çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliğin bir arada ve iç içe yaşandığı, herkesin kaygısızca katılıp izleyebildiği, hayatın kendisinin yaşandığı, yaratıcı, üretici özelliklerin geliştirildiği festivaller; gerek ulusal, gerekse de uluslararası toplumsal ilişkiler açısından büyük önem taşımaktadır” dedi. Ardından festivalin Onur Ödülü Orhan Aydın’a, Emek Ödülü ise Mehmet Ulusoy’a verildi.

26 farklı oyunun sanatseverlerle buluşturulacağı festival, 27 Kasım’da sona erecek.

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Festivalin sonraki programı şöyle:

20 Kasım Pazartesi

• "PEKİ"

Nadir Sönmez - İstanbul

Tek Perde/ 55 dakika / Komedi (+16)

Saat: 20.00

Yer: FADE Sahne

• "RÜYA/ ŞEYH BEDREDDİN DESTANI"

Heybe Tiyatro - Balıkesir

Tek Perde/ 60 dakika/ Trajedi, Destan

Saat:20.00

Yer: Aralık Sahne

21 Kasım Salı

"TEK BAŞINA"

Heveskâr Tiyatro - Ankara

Tek Perde / 60 Dakika / Dram

Saat:20.00

Yer: Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi