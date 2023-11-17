Başkentte perde

TAKSAV’ın bu yıl 26’ncısını düzenlediği 10 gün sürecek Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali bu akşam başlıyor. 27 tiyatro topluluğunun sahne alacağı festivalde tam 7 oyun ücretsiz olarak tiyatro severlerle buluşturulacak.

Kültür Sanat Servisi

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf’ın (TAKSAV) düzenlediği 26. Uluslarararası Tiyatro Festivali, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını sahnelerde kutlayacak. Bu akşam saat 19.30’da Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ‘Geçenin Ardında’ oyunuyla başlayacak festivalde 6 gün boyunca 26 oyun sahnelenecek. “Yaşanılabilir bir dünya için sanat” mottosuyla yola çıkan festival, bu yıl da dünyanın dört bir yanından tiyatro topluluklarının yanı sıra ülkemizdeki üniversite topluluklarından, özel tiyatrolara, şehir tiyatrolarından, amatör tiyatrolara kadar geniş bir yelpazeyle gerçekleştirilecek.

GENÇ OYUNCULARI CESARETLENDİRİYORUZ

TAKSAV Festival Yönetmeni Yener Aksu 1996 yılında yola çıkan festivalin, “Amatör tiyatroları desteklemek, yeni oyun yazarlarını yönetmenlerini ve genç oyuncuları cesaretlendirmek” amacıyla düzenlendiğini belirtti. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nin çeyrek yüzyılı geride bıraktığını ifade eden Aksu, “26’ncısını 17-27 Kasım 2023 tarihlerinde düzenleyeceğimiz festivalimize desteklerini ilk günden bu yana esirgemeyen başta Çankaya Belediyesi olmak üzere tüm Ankaralı sanatsevere festival bileşenleri adına teşekkür ediyoruz” dedi.

TAKSAV’ın düzenlediği festivalin İzmir’de de 12 yıldır yapıldığını hatırlatan Aksu, 26’ıncı Ankara Film Festivali’ne ilişkin şu sözleri kaydetti: “Her yıl festivale amatör tiyatrolar, prodüksiyon yapan özel tiyatrolar, üniversite tiyatro toplulukları, belediye şehir tiyatroları, çocuk tiyatroları ve yurt dışı tiyatrolardan oluşan tiyatronun her renginin buluştuğu festivalimize bu yıl 27 tiyatro topluluğu katılacak. Çankaya, Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyelerinin destek verdiği festivalimize son yıllarda salonlarını kapatan Devlet Tiyatroları bu yıl Akün Sahnesini bir gün de olsa festivale açmasını Vakıf olarak gelecek adına önemsiyoruz.” Bu yılki festivalin önceki yıllara oranla ücretsiz oyun sayısının artığını ifade eden Aksu, belediyelerin katkısına vurgu yaptı.

“Gönül isterdi ki devletin kültür birimleri de festivalin yanın da yer alsın” diyen Aksu şöyle devam etti: “Özellikle Çankaya Belediyesinin Festivalimizi sahiplenmesi, son iki yıldır Ankara Büyükşehir, Yenimahalle Belediyelerinin ve sanatsever Ankaralılarının destekleri festivalin geleceği açısından önem arz ediyor.”

Festival oyun biletleri www.biletinial.com adresinden alınabilir.

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Festival programına erişim için ankaratiyatrofestivali.org sayfası ziyaret edilebilir. Uluslararası 26. Ankara Film Festivali’nin ilk üç günlük programı şöyle:

17 KASIM CUMA - 19.30

AÇILIŞ TÖRENİ

“GECENİN ARDINDAN”

• Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü - İstanbul

• Dans - Müzik Gösterisi

• 3 sahne / 60 dk.

• Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Oyun, Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla ücretsizdir.

18 KASIM CUMARTESİ - 18.00

“GÖKYÜZÜNE ÇIKAN KÖKLER”

• ODTÜ Oyuncuları

• Tek Perde / 75 dk. / Dram

• ODTÜ Mimarlık Amfisi

Oyun ücretsizdir.

19 KASIM PAZAR - 15.00

“SABİT EFENDİ YAHUT TUVALET KÂĞIDININ BİLİNMEYEN TARİHÇESİ”

• Tiyatro Ciddibazlar - Ankara

• 2 perde / 120 dakika / Komedi

• Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi

Oyun, Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla ücretsizdir.