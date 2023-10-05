Baskıdan vazgeçip sendikayı tanıyın

Öz İplik-İş Sendikası üyesi işçiler, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Işıl Tekstil'in sendikalaşma sürecinin işveren tarafından engellenmesine Işıl Tekstil önünde gerçekleştirdikleri açıklama ile tepki gösterdi.

Tekirdağ Çorlu'da faaliyet gösteren Işıl Tekstil’de sendikalaşma çalışmalarının işveren tarafından engellenmesine yönelik tepki sürüyor.

Öz İplik-İş Sendikası’na üye olan işçilere baskı yapılmasına tepki gösterildi.

Sendika ve işçiler tarafından bugün işyerinin önünde yapılan açıklamada, “Işıl Tekstil yetkililerinin Anayasa’yı ihlal etme girişimini engellemek için buradayız” denildi.

İşverenin, işçilere baskı yaptığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşveren aleni bir şekilde sendikalaşmayı engellemek istemektedir. Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Kamu davasına da konu olabilecek suç işliyor. Çalışanların sendika sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı gösterin. Baskıcı tutumdan vazgeçin. Sendikamız Öz İplik İş’i tanıyın.”