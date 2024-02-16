"Baskılar sistematik bir hal aldı"

Haber Merkezi

Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu ile Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney, JINNEWS muhabiri Melike Aydın ve DEM Parti basın çalışanı Fatma Funda Akbulut’un gözaltına alınmasının üzerinden üç gün geçti. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’nde tutulan gazetecilerle ilgili DİSK Basın-İş basın açıklaması gerçekleştirdi.

13 Şubat sabahı İzmir’deki evlerinden polis baskınıyla gözaltına alınan gazeteciler hakkında avukat kısıtlılığı devam ediyor. Dosyada gizlilik kararı bulunduğunu belirten avukatlar, gözaltı süresinin 72 saate kadar uzayabileceğini belirtiyor. DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de gazetecilere dönük baskı, gözaltı ve tutuklamaların sistematik bir hal aldığı belirtildi. Özellikle seçim dönemine vurgu yapılan açıklamada "Gazetecilerin hakikati açığa çıkarması ve toplumun haber alma hakkını engellemeye dönük bu gözaltı ve tutuklamaları kabul etmiyoruz" denildi.

DİSK Basın-İş Yönetim Kurulu Üyesi İzel Sezer, "Basın özgürlüğü bugün Türkiye’de ciddi düzeyde tehlikededir. Özellikle gireceğimiz seçim süreci ile birlikte başta Özgür Basın emekçileri olmak üzere, gazetecilere dönük baskıların artabileceğini geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz. Bu nedenle basının özgürlüğünü savunmak, toplumun haber alma hakkını savunmak sadece biz gazetecilerin sorumluluğu değildir. Başta gazeteciler olmak üzere Türkiye’de gazetecilik yapmanın koşullarının ortadan kalkmaması için, gazeteciliğin 'kriminalize' edilmemesi ve haber alma hakkını savunmak için herkesin bu baskılara karşı güçlü bir ses çıkarması ve dayanışmayı büyütmesi gerekiyor. Bizler, basının özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğimizi, bu baskıların biz gazetecilere geri adım attıramayacağını söylüyor ve gözaltında tutulan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması çağrısını buradan yapıyoruz" ifadelerini kullandı.