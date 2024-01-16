Baskılara boyun eğmedi: Arevalo görevine başladı

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Guatemala'da devlet başkanlığı seçimini 20 Ağustos’ta yapılan ikinci turda kazanan solcu Bernardo Arevalo, Kongre'de yemin etti. Seçim Kurulu’nca partisi Tohum Hareketi’nin faaliyetleri askıya alınan Arevalo, zaferle çıktığı seçimlerden 5 ay sonra yemin ederek ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Arevalo’nun yemin törenine Şili lideri Gabriel Boric ile Kolombiya lideri Gustavo Petro da katıldı. Arevalo, Kongre'de düzenlenen yemin töreninde yaptığı açıklamada “uzun ve çileli bir sürecin sonuna geldiklerini” belirterek “Guatemala toplumu bu siyasi-suçlu elitlere 'hayır' deme kararlılığını geliştirdi” dedi. Seçim Kurulu, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Tohum Hareketi’nin milletvekillerini tanımayı reddedip partinin faaliyetlerini de askıya almıştı. Kararın ardından yüzlerce Arevalo destekçisi Kongre'yi protesto etmek için güvenlik güçleriyle çatışırken çok sayıda lider, Arevalo’ya destek açıklaması yapmıştı.