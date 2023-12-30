Baskıları, sansürleri gömüyoruz

Haber Merkezi

Ankara’da ODTÜ öğrencileri birçok öğrenciye açılan soruşturmaların yanı sıra topluluk etkinliklerinin fiili yasaklanmasının ardından eylem düzenledi. Öğrenciler “Baskıları, soruşturmaları ve sansürleri gömüyoruz” diyerek temsili bir cenaze töreni gerçekleştirdi.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı eylemde öğrenciler, “Etkinliklerden vazgeçmiyoruz” sloganı attı. Öğrenciler kasım ayında “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz! Yaşamak için imzala, imzalat!” diyerek kampanya düzenlemiş ardından Rektörlük önünde bir eylem gerçekleştirmişti. Rektörlük bu kampanya ve eylemi bahane ederek 80’den fazla öğrenciye soruşturma açmıştı.