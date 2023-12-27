Rektörden korkmuyoruz

Yusuf Tuna KOÇ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yurt, yemekhane, ulaşım gibi konularda koşullarının kötüleşmesine karşı çıktıkları için haklarında soruşturma açılan öğrenciler dün basın açıklaması düzenledi. Öğrenciler yaptıkları açıklamada “Soruşturmalar öğrencilerin yaşam haklarına açılmıştır” dedi. Öğrenciler, soruşturmalara karşı birlikte duracaklarını bildirdi.

Soruşturma açılan 86 kişiden ODTÜ Hazırlık öğrencisi Yağız Temel BirGün’e konuştu. Okuldaki kuşulları değerlendiren Temel şunları söyledi: “Yeni eğitim-öğretim yılı başladığından beri gittikçe kötüleşen koşullar bizi bu eyleme götürdü. Bunlara örnek vermek gerekirse: yemekhanede çıkan çiğ etler, kurtlu meyveler; aynı şekilde bazı yurtlarımızda gezen fareler, odaları basan tahtakuruları…”

Soruşturma açılmasını beklediklerini ifade eden Temel şöyle devam etti: “Çünkü bu eğitim öğretim yılı başlarken rektörlükten hepimize eylem alanlarımızı kısıtlayan, rektörlük önünde eylem yapılmasını engelleme amacı taşıyan bir mail atıldı. Rektörlük binası önünde attığımız sloganlar sebep gösterildi bu soruşturmalar açılırken. Biz orada bir sıra arkadaşımızı daha kaybetmemek, insanca şartlar altında yaşamak için toplanmışken atanmış rektörün ve onu atayanların bizi korkutmak ve sindirmek için aldığı bu kararlar bizi korkutmuyor. Bizi bölmektense birbirimize daha da yaklaştırıyor.”