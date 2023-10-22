Başsavcılık'tan Dilan-Engin Polat açıklaması: Yurtdışı yasağı hatırlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yurtdışı yasağının bulunduğu hatırlatılarak tüm mal varlıklarlarına el konulduğu belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kaçacağı haberleri üzerine açıklama yapıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulduğu hatırlatıldı.

Ayrıca çiftin yurtdışı çıkış yasağı hatırlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir."



