Dilan Polat soruşturması Gürcistan'a uzandı: Galip Öztürk, yasa dışı bahis...

Mal varlıklarına el konulan Dilan- Engin Polat soruşturmasında ilişki ağının Gürcistan'a uzandığı ortaya çıktı. İddiaya göre Polat çiftinin şirketlerinde bahis çetelerinin paraları aklanıyordu.

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan ve yurtdışına çıkış yasağı getirilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile yakınlarının şirketlerine ilişkin soruşturma devam ederken, 'paranın kaynağı' hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Cumhuriyet'ten Murat Ağırel'in yazısına göre Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın ilişki ağının Gürcistan'a kadar uzandığı ortaya çıktı.

Engin Polat'la ilişkisi olduğu belirtilen ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Derkan Başer'in yasadışı bahis patronu Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia ediliyor.

Türkiye'de cinayet işlemek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yurtdışına firar eden Galip Öztürk ile de ilişkisi olan Derkan Başer'in 'patronu' Veysel Şahin'in yaklaşık 5 milyar euroluk yasa dışı bahis ağını yönettiği belirtiliyor.

İddiaya göre emniyet, Engin Polat aracılığıyla Gürcistan’daki bu çete mensuplarının paralarının aklandığından şüpheleniyor.

Ağırel'in bugün yayımlanan "Engin Polat-Dilan Polat soruşturması Gürcistan'a uzandı: Bu paranın kaynağı ne?" başlıklı yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Ben pek dahil olmak istemesem de sosyal medyadaki bir sohbet odasına bu çiftin avukatı da olan Çağdaş Çelik’e soru sormak üzere davet edildim. Konu Polat ailesi de değildi. Sohbet odasını takip ederken bir anda “Engin Polat” kullanıcı adı ile “Mustafa” diye biri bağlandı ve bir şirketlerinde tedbir kararı olduğunu ticaretlerine devam ettiklerini beyan etti.

Bunun yalan olduğunu bildiğim için sorular sordum. O esnada Engin Polat müdahil oldu ve tek soru sordum; “Sizinle bağlantılı 1. ve 2.derece yakınlarınızın üzerine olan 21 şirketin taşınır taşınmazlarına, paralarına, kripto varlıklarına tedbir konulduğu ve 8 kişiye yurtdışı yasağı konulup konulmadığı” doğru mu?

"BAZI ADLİ DOSYALARA ULAŞTIM"

Engin Polat cevap vermek yerine beni kastederek: “Bu kişiye cevap vermek istemiyorum. Bu kişi ilgi çekmeye ve prim kasmaya çalışıyor” dedi.

Ve ben de gazetecilik görevim gereği kamuoyunun merak ettiği soruları sorabileceğimi anlattım. Açıkçası biraz da sinirlenerek sert konuştum.

Yaptığım araştırmada da Polat ailesinin haklarında bazı adli dosyalara ulaştım.

Engin ve Dilan Polat hakkında kamuoyunda bir takım iddialar ileri sürülünce İstanbul Emniyet Mali Şube ve MASAK olaya el koydu.

Mali şube yaptığı çalışmalar sonucunda İstanbul Çağlayan Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu ise “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Vergi kaçırma” ve “Suç Gelirlerinin Aklanması” iddialarının altında toplandı.

Raporda, Dilan Polat, Engin Polat ve 8 yakını ile 15 paravan şirket hakkında kara para aklayarak haksız kazanç elde ettikleri belirtilip konu ile ilgili MASAK’ın “Kara para aklama” konulu ön inceleme raporu hazırlandı.

Vergi Dairesi Başkanlığı'nca “Sahte Fatura Konulu Vergi Tekniği” raporu ve kaçakçılık konulu Ticaret Bakanlığı müfettişlerince rapor, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sunuldu. Şahıslar hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve firmalar hakkında tedbir kararı istendi.

Ancak İstanbul Çağlayan’daki savcı emniyetin talebini reddetti. Dosyaya da kısıtlama kararı verildi. Çağlayan’daki soruşturma savcısı Emniyet Mali Şube yetkililerine şirketler Anadolu Yakası'nda olduğu için yetkisizlikle dosyayı Anadolu Adliyesi'ne gönderdiği bilgisini verdi.

Bakın dostlar işler bundan sonra karışıyor.

Tüm bunlar olurken kamuoyunda “Sisi” olarak bilinen Seyhan Soylu daha önce konu ile ilgili Anadolu Savcılığı'na gidip müraacat savcılığına ifade de vermiş. Verdiği ifade neticesinde de Anadolu Adliyesi başsavcılığıda ayrı bir soruşturma başlatmış.

Zaten her şey de bundan sonra başlıyor.

İstanbul Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı verdiğini öğrenen Emniyet Mali Şube bu sefer elindeki evraklar ile Anadolu Adliyesi'ne başvuru yapıyor. Anadolu Başsavcılığı İstanbul Emniyeti Mali Şube'den konu hakkındaki bütün belgeleri istedi. İstanbul Emniyeti Mali Şube de elindeki tüm soruşturma evrağını Anadolu Adliyesi Başsavcılığına teslim ediyor. Hatta yazısında ‘’İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yetkisizlik kararı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 2023/220891 soruşturma dosyası ile birleştirilmiştir.’’ deniyor ancak benim öğrendiğime göre yapılan sorguda İstanbul Başsavcılığı tarafından verilen bir yetkisizlik kararı yok. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdiğini söylediği dosyaları da Anadolu Başsavcılığı'na teslim etmemiş.

Peki, yetkisizlik kararı verilmediği halde neden Emniyet yetkililerine yetkisizlik kararı verildi deniyor. Şayet İstanbul Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdiyse bu kararlar nerededir ve dosyalar neden Anadolu Adliyesi'ne teslim edilmemiştir?

Emniyet kaynaklarından öğrendiğime göre İstanbul Başsavcılığı Mali Şubeden Anadolu Adliyesi'ndeki dosya hakkında bilgi istiyor. Ancak Mali şube Anadolu Başsavcılığı'nda yürüyen soruşturma hakkında bilgi vermiyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise gelen MASAK raporu,müfettiş raporu ve beyanları inceleyen Anadolu Başsavcılığı hemen Emniyet'in talep ettiği yurtdışı yasağını ve şirketlerin hesaplarına ve taşınır taşınmaz tüm mallarının üzerine tedbir kararı alıyor.

Soruşturma genişliyor. Bakın raporlarda yer alan bilgilerden bir kısım sunayım.

Daha önce İstanbul Çağlayan Başsavcılığı'na sunulan 8 şahıstan farklı olarak 4 şahıs daha Anadolu Adliyesi'ndeki dosyada tespit edilmiş.

Savcılık, suçun genel işleyiş şekli için Polat ailesinin bağlı olduğu 16 firmanın vergi dairelerince sahte belge işlemi gören kapanmış paravan şirketlerden oluştuğu yönünde görüş bildirilmiş.

Peki sorularımıza ve aldığımız bilgilere gelelim…

"MASAK ÖN RAPORUNDA BELİRTİLEN RAKAM 500 MİLYON TL"

2021 yılında Çekmeköy’deki villasını 9 milyona alırken bütün servetini eve bağlayan Engin Polat nasıl olurda 2 yıl içinde bu kadar büyük bir para ile iş yapmaya başlar.

Sadece MASAK ön raporunda belirtilen rakam 500 milyon TL… Raporda o kısım şöyle ifade ediliyor:

“16 firmanın vergi dairelerince sahte belge işlemi gören kapanmış paravan firmalardan mal alış yapılmış gibi gösterildiği daha sonrasında farklı firmalara satış yapıldığı, satışlardan elde edilen tutarın yaklaşaık 500 milyon olduğu firma kasalarında bulunan paraların tamamının Engin Polat ve Sezgin Polat isimli şahısların yetkili olduğu Milda Gayrimenkul isimli firma hesaplarına aktarıldığı, yatırılan nakit paraların yatırılma ve çekme sürelerinin genel olarak 5’er dakika ara ile olduğu bu firmada toplanan paraların ise gayri menkul ve araç alımı olarak kullanıldığı belirtilerek müfettişlerce; bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki işlemlerinin askıya alınması belirtilmiştir.”

Bakın değerli dostlar altını çizmem gerekiyor bu konunun... İki yere sorarak doğrulattığım MASAK raporunda da yer alan bilgiye göre her 5 dakikada Engin Polat ve Sezgin Polat’ın yetkilisi olduğu paravan şirketlerden Milda Gayrimenkul adlı firmanın hesabına aktarılan ve Milda Gayrimenkul adlı firmanın hesabından da para gelir gelmez hemen çekilen 500 Milyon TL para İstanbul Başsavcılığından talep edilen tedbir kararından sonra gerçekleşen para hareketleriymiş.

Dubai’ye çıkarıldığı iddia edilen veya elden nakit dönen paralar haricindeki rakam bu…

Emniyet yetkililerinden bilgi aldım. İddiaya göre sanal bahis çetelerinin paralarının aklanması söz konusu burada.

Tam bu noktada Gürcistan’a kaçan Veysel Şahin’in en yakın arkadaşı ve ortağı Derkan Başer ismi öne çıkıyor.

Kimdi Derkan Başer?



Türkiye'de cinayet işlemek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yurt dışına firar eden Galip Öztürk ile ocak başında görüntülenen Derkan Başer'in, yaklaşık 5 milyar Euro’luk illegal bahis ağını yöneten Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia ediliyor.

"ENGİN POLAT, ÇETE MENSUPLARININ PARALARINI AKLIYOR"

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından Veysel Şahin ve 60 adamı hakkında 'suç örgütü kurmak', 'örgüt üyesi olmak', 'yasadışı bahis oynatmak' iddiaları ile dava açıldı. Veysel Şahin ve adamları 2017’de yakalandı. Tutuklu olarak yargılanan Şahin ve 3 adamının tahliyesi için avukatları Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 13 Nisan 2018'de tahliye kararı verdi. Şahin'in adamları cezaevinden salıverildi, Şahin'in tahliyesi ise eksik evraklardan dolayı gerçekleşmedi. Aynı gün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararları için itiraz etti ve mahkeme bu kez yakalama ve tutuklama kararı verdi. Ancak Veysel Şahin'in adamları çoktan kayıplara karışmıştı. Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia edilen Derkan Başer hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkartıldı.

Derkan Başer hatta soluğu Gürcistan’da alır almaz yine firari olan Galip Öztürk’ün yanında aldı ve beraber görüntülendiler.

İşte iddiaya göre Emniyet, Engin Polat aracılığıyla Gürcistan’daki bu çete mensuplarının paralarının aklandığından şüpheleniyor.

Ne çıkacak ben de merak içindeyim. Adliye kaynakları ile konuştuğumda bahsedilen tutarların normal ticaret ile sağlanılamayacağı, raporlarla sabit soruşturmanın da devam ettiği yönünde bilgisini aldım.

Dosyada kısıtlama kararı var. Ama son aldığım bilgi Engin Polat, haklarında soruşturma dosyası ile ilgili çıkan haberlere ilişkin yayın yasağı talep etmiş. Savcılık bu talebi reddetmiş.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda başlayan yetkisizlik kararı verilmesine rağmen devredilmeyen dosyalar olmasına rağmen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma ile sürdürülüyor."