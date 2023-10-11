Batı, katliama ‘tam destek’ verdi

Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail-Filistin çatışmasını ele almak için yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, Hamas'ın saldırıları için "Hamas'ın terör eylemlerinin hiçbir gerekçesi, hiçbir meşruiyeti olmadığını ve evrensel olarak kınanması gerektiğini açıkça belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Batılı liderler, "Önümüzdeki günlerde, İsrail'in kendini savunabilmesini sağlamak ve nihayetinde barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturmak için müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde kalacağız" mesajını paylaştı.

Liderler, "Hepimiz Filistin halkının meşru isteklerinin farkındayız ve hem İsrailliler hem Filistinliler için eşit düzeyde adalet ve özgürlük adımlarını destekliyoruz. Ancak şüphesiz ki Hamas bu istekleri temsil etmiyor ve Filistin halkına daha fazla terör ve katliamdan başka bir şey sunmuyor" dedi.

DİRENİŞİMİZİ ŞEYTANLAŞTIRIYORLAR

Batılı ülkelerin açıklamasına yanıt veren Filistin’deki direniş örgütlerinden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ise söz konusu bildiri için "Beş ülkenin tehdidi, boş bir sömürgeci kibirdir" değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizim bireysel olarak öldürdüğümüz dönem artık geride kaldı. Bu açıklama, işgalcileri kuşatmada, saldırganlıkta ve halkımıza karşı işlenen suçlarda destekleme ve Filistinlilerin meşru müdafaa amacıyla gerçekleştirdiği her eylemi şeytanlaştırma politikalarının bir uzantısını temsil ediyor. Bu tür pozisyonlar, kan dökülmesinin devamına, çatışmanın tırmanmasına ve herkesi ilk kaybedenin Siyonist oluşum ve bu sömürgeci çete olacağı bölgesel bir savaşa sürüklemesine yol açıyor.

Saldırgan güçler, halkımıza karşı gerçekleştirilen vahşi Siyonist katliamları desteklemekte ısrar ederek, hatta siyasi örtüyle, ilan edilen askeri destekle ve düşmanca pozisyonlarla katılarak her kapıyı kapatıyor. Tarih, bu tehditlere ve sömürgeci kibre boyun eğmenin kesin bir ölüm reçetesi ve aşağılanmaya, köleliğe ve imhaya giden bir yol olduğunu her zaman kanıtlamıştır. Biz, Filistin halkının özgürlüklerinden ve meşru haklarından taviz vermeyeceğiz."