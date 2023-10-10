Batılı beş lider işgalci İsrail'e "tam destek" açıkladı, FHKC yanıt verdi

Filistin ve İsrail arasındaki kanlı çatışmalar dördüncü günde devam ederken ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri yıllardır bölgede işgal politikası yürüten İsrail'e destek açıklamasında bulundu. İsrail'e yönelik saldırıyı başlatan Hamas'ın kınandığı açıklamada, "Terör eylemlerinin hiçbir gerekçesi, hiçbir meşruiyeti olmadığını ve evrensel olarak kınanması gerektiğini açıkça belirtiyoruz" denildi. Batılı liderlerin açıklamasına yanıt veren Filistin Halk Kurtuluş Cephesi mücadeleye devam edeceklerine vurgu yaparak, açıklamaları "Filistinlerin kendisini savunmasını şeytanlaştırma politikası" olarak niteledi.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri, "Önümüzdeki günlerde, İsrail'in kendini savunabilmesini sağlamak ve nihayetinde barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturmak için müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde kalacağız" mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail-Filistin çatışmasını ele almak için yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayımladı.

Ortak açıklamada, Hamas'ın saldırıları için "Hamas'ın terör eylemlerinin hiçbir gerekçesi, hiçbir meşruiyeti olmadığını ve evrensel olarak kınanması gerektiğini açıkça belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Batılı liderler ayrıca "Son günlerde dünya, Hamas teröristlerinin, evlerinde aileleri katletmesini, müzik festivalinde eğlenen 200'den fazla genci katletmesini ve halihazırda rehin tutulan yaşlı kadınları, çocukları ve tüm aileleri kaçırmasını dehşetle izledi" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK VE KOORDİNASYON İÇİNDE OLACAĞIZ"

İsrail'in kendisini ve halkını savunma çabalarına destek vereceklerini kaydeden liderler, bu ülkeye düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırıları avantaj olarak kullanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Liderler, "Hepimiz Filistin halkının meşru isteklerinin farkındayız ve hem İsrailliler hem Filistinliler için eşit düzeyde adalet ve özgürlük adımlarını destekliyoruz. Ancak şüphesiz ki Hamas bu istekleri temsil etmiyor ve Filistin halkına daha fazla terör ve katliamdan başka bir şey sunmuyor" değerlendirmesini yaptı.

Batılı liderler, "Önümüzdeki günlerde, İsrail'in kendini savunabilmesini sağlamak ve nihayetinde barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturmak için müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde kalacağız" mesajını paylaştı.

FHKC: BOŞ BİR SÖMÜRGECİ KİBİR, ŞEYTANLAŞTIRMA POLİTİKASI Batılı ülkelerin açıklamasına yanıt veren Filistin’deki direniş örgütlerinden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ise söz konusu bildiri için "Beş ülkenin tehdidi, boş bir sömürgeci kibirdir" değerlendirmesinde bulundu Batılı ülkelerin açıklamasına yanıt veren Filistin’deki direniş örgütlerinden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ise söz konusu bildiri için "Beş ülkenin tehdidi, boş bir sömürgeci kibirdir" değerlendirmesinde bulundu Batı'nın Filistinlerin kendisini savunmasını şeytanlaştırdığını belirten FHKC, açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bizim bireysel olarak öldürdüğümüz dönem artık geride kaldı. Bu açıklama, işgalcileri kuşatmada, saldırganlıkta ve halkımıza karşı işlenen suçlarda destekleme ve Filistinlilerin meşru müdafaa amacıyla gerçekleştirdiği her eylemi şeytanlaştırma politikalarının bir uzantısını temsil ediyor. Bu tür pozisyonlar, kan dökülmesinin devamına, çatışmanın tırmanmasına ve herkesi ilk kaybedenin siyonist oluşum ve bu sömürgeci çete olacağı bölgesel bir savaşa sürüklemesine yol açıyor Saldırgan güçler, halkımıza karşı gerçekleştirilen vahşi siyonist katliamları desteklemekte ısrar ederek, hatta siyasi örtüyle, ilan edilen askeri destekle ve düşmanca pozisyonlarla katılarak her kapıyı kapatıyor. Tarih, bu tehditlere ve sömürgeci kibire boyun eğmenin kesin bir ölüm reçetesi ve aşağılanmaya, köleliğe ve imhaya giden bir yol olduğunu her zaman kanıtlamıştır. Biz, Filistin halkının özgürlüklerinden ve meşru haklarından taviz vermeyeceğiz"

İSRAİL FİLİSTİN ÇATIŞMASI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140’ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.