Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 4. gün | İsrail tam taarruza geçti

İsrail-Hamas çatışmalarında 4. gününde İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 900'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü ise kadınlar oluşturuyor. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Gazze Şeridi sınırını kontrol altında aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz" açıklamasını yaptı.

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar dördüncü gününde devam ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 900'ü geçti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın 900 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail basınına göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1000'i geçti.

FİLİSTİN BAŞBAKANI'NDAN GIDA VE TIBBİ YARDIM İÇİN GÜVENLİ KORİDOR TALEBİ

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanabileceği uyarısında bulunarak, bölgeye gıda ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridorların açılmasını istedi. Gazze'deki elektrik ve su kesintisinin de insani bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI TAM TAARRUZ'A GEÇİYORUZ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi. Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi. Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi (Gazze Şeridi sınırını) kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." ifadesini kullandı.

THY, İSRAİL'E UÇUŞLARA ARA VERDİ

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle bu ülkeye seferlerine ara verdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, X hesabından yaptığı paylaşımda, seferlerin durdurulduğunu belirterek, "İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir" dedi.

HAMAS'TAN AŞKELON'A FÜZE SALDIRISI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Aşkelon kenti sakinlerine bölgeyi terk etmeleri için yerel saatle 17.00'ye kadar süre tanıdı.

Sürenin dolmasının ardından İzzeddin el-Kassam Tugayları, Aşkelon'a füze saldırısı gerçekleştirdi.

Atılan roketler nedeniyle Aşkelon'da sirenler çaldı.

Gazze'den attığı roketlerin büyük çoğunluğu İsrai'e ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edildi.

İsrail makamlarından ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

FİLİSTİN: İSRAİL, GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA FOSFOR BOMBASI KULLANDI

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

İSRAİL'DEN İDDİA: GAZZE'DE 2 HAMAS YETKİLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde düzenlediği hava saldırılarında Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Cevad Ebu Şemale ve Zekeriya Ebu Muammer’in hayatını kaybettiğini iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının bu gece Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında, Gazze’deki Ekonomi Bakanı ve Hamas yöneticilerinden Ebu Şemale ile Hamas'ın İç İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Muammer’in hedef alınarak öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Ebu Şemale’nin, Hamas’ın finansmanını yönettiği, çeşitli güvenlik görevlerinde bulunduğu ve İsrail’i hedef alan bir dizi askeri operasyona liderlik ettiği kaydedildi.

Hamas’ın İç İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Muammer’in ise hareketin siyasi bürosunun üst düzey karar vericilerinden olduğu ve Gazze’de konuşlu Filistinli direniş grupları arasındaki koordinasyondan sorumlu olduğu aktarıldı.

Ebu Muammer’in Hamas'ın Gazze'deki yöneticisi Yahya es-Sinvar’a yakınlığıyla bilindiği, İsrail’e karşı saldırılarda rol oynadığı iddia edildi.

HAMAS: BEN GURİON ULUSLARARASI HAVALİMANI'NI VURDUK

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de sivillerin hedef alınmasına karşılık İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı roketlerle vurduklarını duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan konuyla alakalı kısa bir açıklama yayımlandı.

Gazze'de sivillerin hedef alınmasına karşılık Tel Aviv'in hedef alındığı belirtilen açıklamada, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın roketlerle vurulduğu ifade edildi.

İSRAİL'DE 'ACİL DURUM HÜKÜMETİ KURULMASI' KABUL EDİLDİ

İsrail hükümetindeki koalisyon partilerinin, "acil durum hükümeti" kurulmasını kabul ettiği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden konuyla ilgili açıklama yayımlandı.

Açıklamada, koalisyon partilerinin, acil durum hükümeti kurulmasını kabul ettiği ve Netanyahu'ya buna öncülük etmesi için izin verdiği belirtildi.

Halihazırda hükümet, Likud'un yanı sıra aşırı dindar ve aşırı sağcı Şas, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail muhalefetine "acil ulusal birlik hükümeti" kurma çağrısında bulunmuştu.

BM: FİLİSTİN TOPRAKLARININ YASA DIŞI İŞGALİNE SON VERİLMELİ Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail ve Gazze'deki son şiddet olaylarında savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair açık kanıtların bulunduğunu bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs ve İsrail dahil işgal altındaki Filistin topraklarıyla ilgili çalışmalar yürüten BM Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada, şiddeti sona erdirmenin ve sürdürülebilir barışa ulaşmanın tek yolunun; "Filistin topraklarının yasa dışı işgaline son verilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, çatışmanın temel nedenlerini kararlılıkla ele almak" olduğu kaydedildi.



BM: İsrail ve Gazze'de savaş suçlarının işlenmiş olabileceğine dair açık kanıtlar var

GAZZE'DEN İSRAİL TARAFINA ROKET ATIŞLARI

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yapılan roketli saldırılarda bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Gazze’deki Filistinli gruplar, Askalan (Aşkelon) kenti ile Gazze çevresindeki İsrail kent ve beldelerine çok sayıda roket saldırısı düzenledi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki Eşkol bölgesinde roket isabet etmesi sonucu 30’lu yaşlarda yabancı bir işçinin öldüğü belirtildi.

Saldırıda yine 30’lu yaşlarda iki kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi. İsrail makamları tarafından bölgede uyarı amaçlı sirenler devreye sokuldu.

HAMAS'TAN İSRAİLLİLERE 17.00'YE KADAR MÜHLET

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Askalan (Aşkelon) kenti sakinlerine bölgeyi terk etmeleri için yerel saatle 17.00'ye kadar süre tanıdığını açıkladı.

Kassam Sözcüsü "Ebu Ubeyde", Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Düşmanın Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde halkımızı tehcir etme ve onları evlerinden kaçmaya zorlamak yoluyla işlediği suçlarına karşılık, Askalan şehri sakinlerine bu akşam saat 17.00'den önce ayrılmaları için bir süre veriyoruz" ifadelerini kullandı.

BM: GAZZE'DE 24 SAATTE 180 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde yerinden edilenlerin sayısının 180 bin kişiye ulaştığını açıkladı. UNRWA'nın internet sitesinde yayımlanan rapora göre, 7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail çatışmasının ardından kitlesel olarak yerinden edilen Gazzelilerin sayısının daha da artması bekleniyor.



BM: Gazze'de son 24 saatte yerinden edilen kişi sayısı 180 bine ulaştı

İSRAİL, REFAH SINIR KAPISI ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini hedef aldı.

Filistinli kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ın çevresini vurduğunu söyledi.

Refah Sınır Kapısı'nda Gazze'ye tedarik için bekleyen yakıt ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan kamyonlar ise bunun üzerine oradan ayrıldı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirine ilerleyen zamanda konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti.

Refah Sınır Kapısının Önemi

Refah Sınır Kapısı, Gazze'nin dünya ile tek kara bağlantısı durumunda.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı sınır kapılarından Refah hariç hepsi İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İSRAİL'DEN MISIR'A 'GAZZE' TEHDİDİ İsrail-Filistin çatışması dördüncü gününde Tel Aviv'in Gazze'deki yoğun bombardımanı sürüyor. Tel Aviv, Mısır'a yönelik "Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz" mesajını gönderdi. Öte yandan İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi.



İsrail'den Mısır'a: Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz

KREMLİN: ÇÖZÜM İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulunması konusunda Rusya’nın çaba göstermeye devam edeceğini bildirdi.

Peskov, gazetecilere, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusların, Filistinlilerle köklü tarihi bağları olduğunu ve temasların sürdüğünü belirten Peskov, "Yüksek düzey de dahil olmak üzere farklı düzeylerdeki temaslardan bahsediyoruz. Ancak aynı zamanda İsrail devleti ile ilişkilerimiz var. Bu devletle çok ortak noktamız var, her şeyden önce bu devlette yaşayan çok sayıda yurttaşımız bizi birleştiriyor" ifadesini kullandı.

Peskov, bu sebeplerle Rusya’nın, çatışmanın her iki tarafıyla ilişkilerini sürdürdüğünü belirterek, “Ne yazık ki, son dönemdeki uygulamaların da gösterdiği gibi, çözüme zemin arayan ve çok etkili çalışmayan çok az formatta yer alıyoruz. Ancak yine de çözüm yollarının bulunmasına yardım etme konusunda üzerimize düşeni yapmaya ve çaba göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Rusya’yı ziyaretini önceden planladığını ancak ziyaret tarihinin henüz kesinleşmediğini bildirdi.

HAMANEY: SİYONİST REJİME SALDIRIYI PLANLAYANLARIN ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Hamas'ın İsrail'e saldırısının arkasında İran'ın olduğu iddialarını yalanladı.

Hamaney, "Bu yıkıcı deprem (Hamas'ın saldırısı), İsrail'de kolayca onarılamayacak bazı kritik yapıları yok etti. Bu felaketin sorumlusu Siyonist rejimin kendi eylemleridir. Siyonist rejime saldırıyı planlayanların ellerinden öpüyoruz. Biz elbette Filistin’i ve mücadelelerini destekliyoruz" dedi.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'YE KARA OPERASYONU MÜMKÜN

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu seçeneği için ordunun hazır olduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Gazze'ye kara operasyonu fikri, olasılığı ve seçeneği kesinlikle mümkün ve ordu hazır" açıklamasını yaptı.

DSÖ'DEN GAZZE'DE İNSANİ KORİDOR AÇILMASI ÇAĞRISI Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında, DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic taraflar arasındaki şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Jasarevic, kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu.

BM: İSRAİL'İN ELEKTRİK VE SUYU KESMESİ YÜZ BİNLERİ ETKİLEYECEK

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesi, enerji santralini birkaç günde yakıtsız bırakabileceğini ve 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Laerke, İsrail-Filistin çatışmasının devam ettiğini belirterek Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldığını ve Gazze'ye yönelik İsrail'in hava saldırılarının sürdüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesinin, enerji santralini birkaç günde yakıtsız bırakabileceğini kaydeden Laerke, bu durumun 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirdi.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE ŞERİDİ SINIRINDA 'DEMİR DUVAR' ÖRDÜK İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde kontrolü sağladıklarını ve Gazze sınırında tank, helikopter ve hava araçlarıyla "demir duvar ördüklerini" söyledi. İsrail bölgelerinde kontrolü sağladıklarını ve dün geceden itibaren bölgeye sızma yaşanmadığını aktaran Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail beldelerinin tamamının tahliye edildiğini belirtti. Hagari, Gazze Şeridi sınırında tank, helikopter ve hava araçlarıyla "demir duvar ördüklerini" dile getirdi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne en yakın 31 bin nüfuslu Sderot'ta bir tahliye yapmadıklarını açıklamış ancak burada kalmayı tercih eden İsraillilerden evlerini terk etmemelerini ve kapılarını kilitlemelerini istemişti.

İSRAİL, 360 BİN YEDEK ASKERİN SEFERBERLİĞE KATILMASINI ONAYLADI

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA'ya yaptığı açıklamada, Filistinli silahlı unsurların 7 Ekim'de sızdığı Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim birimlerinde İsrail güçleriyle yoğun çatışmaların ardından 1500 Filistinli silahlı unsurun cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.

Filistinli gruplar ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, daha önceki açıklamasında Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail yerleşim yerlerine yaklaşık 1000 Filistinli silahlı unsurun sızdığını değerlendirdiklerini açıklamıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onayladığı belirtildi.

Haberde, bu adımın "uzun bir askeri harekat gerçekleştirileceğini" gösterdiği kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca yurt dışından yüzlerce yedek askerin de seferberliğe katıldığını açıkladı.

İsrail ordusunun, çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen ve kimliğini açıkladığı asker sayısı 124'e yükseldi.

Ordu, yaptığı açıklamada çatışmalarda öldürülen 38 yeni er ve subayın kimlik ve rütbelerini paylaştı.

Yeni duyurulan 38 kişiyle beraber kimliği açıklanan asker sayısının 124'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU YIĞINAK YAPMAYA DEVAM EDİYOR Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına devam eden İsrail ordusu, sınıra yakın bölgelere de yığınak yapmayı sürdürüyor. İsrail ordusuna ait obüsler, toplar sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze’ye çevrilmiş durumda. Tırlarla bölgeye yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor. İsrail’in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Gazze’nin birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Gazze’den yükselen dumanlar sınırın İsrail tarafından görülebiliyor. Bölgede sık sık İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin sesleri duyuluyor.

BEYAZ SARAY: İSRAİL'E KARA BİRLİKLERİ GÖNDERME NİYETİMİZ YOK

Beyaz Saray, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarda, İsrail'e kara birlikleri gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, sahaya asker gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek, ABD'nin, ulusal güvenlik çıkarlarını "bu çıkarlar nerede olursa olsun, özellikle de dünyanın o bölgesi de dahil" koruyacağını ve savunacağını söyledi.

İsrail'e yapılacak yardımın ilk kısmının yolda olduğunu ifade eden Kirby, "İsrail'in düşmanlarının şu anki durumdan istifade etmeye çalışmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız" şeklinde konuştu.

Kirby, Hamas'ın saldırılarının İran'la ilişkisi olup olmadığı sorusuna da Tahran'ın, uzun yıllardır Hamas'ı desteklemesinden dolayı "bir yere kadar suç ortağı" olduğunu ifade etti.

İran'ın, Hamas'ın saldırı planlarında doğrudan yer aldığına ilişkin elle tutulur bir kanıtları olmadığına işaret eden Kirby, konuyu incelemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kirby, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme konusunda da "Bunun sadece taraflar için değil ABD ve bölgedeki diğer herkes için de iyiye işaret olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine, Gazze kentinin batısına ve Han Yunus kentlerine hava saldırıları düzenledi. Görgü tanıklarına göre, Han Yunus'taki hava saldırılarından birinde önceden uyarı yapılmaksızın bir ev hedef alındı. İsrail güçleri, Refah kentinde de bir tarım arazisine saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE SINIRINDA KONTROLÜ SAĞLADIK

İsrail ordusu, "Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını ve İsrail içinde silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse emin olduklarını" açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile çatışan İsrail askerlerinin, Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kararlılıkla hareket ettiği ve İsrailli yaralıları tahliye ederken Filistinli unsurların elindeki birçok silaha da el koyulduğu ifade edildi.

"Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladık. İsrail topraklarında silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse eminiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, çatışma bölgelerinde çok sayıda Kassam Tugayları unsurunun öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada bölgede Kassam Tugayları ile çatışmaların halen devam edip etmediğine açıklık getirilmedi.

PENTAGON: ABD DESTEĞİNİ ARTIRIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e olan savunma desteğini arttırdıklarını ve buna hava savunma sistemleri ve mühimmatların da dahil olduğunu belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere İsrail ve Filistin'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Biden yönetiminin İsrail ile temasını sürdürdüğünü ve en acil ihtiyaçları belirlemeye çalıştığını belirten yetkili,"Her şeyden önce İsrail'in savunmasına desteğimizi arttırıyoruz. Buna hava savunma sistemleri ve mühimmatlar da dahil" ifadesini kullandı.

Yetkili, İsrail'e bir an önce ihtiyaç duyduğu mühimmatın ulaştırılması için çalıştıklarını kaydederek, İsrail'in talep ettiği bazı malzemeleri taşıyan uçakların yola çıktığını belirtti.

İSLAMİ CİHAD, 2 İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜKLERİNİ DUYURDUFilistin İslami Cihad Hareketi, Lübnan'ın İsrail sınırında dün gerçekleştirdikleri sızma saldırısında 2 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 5 askerin yaralandığını belirtti. Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesi, İslami Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yönelik sınır üzerindeki sızma saldırısında İsrail'in 300'üncü Tugayı'na bağlı 2 subayın öldürüldüğü, 5 İsrail askerin yaralandığı ifade edildi. İslami Cihad, saldırı sırasında 2 üyesinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusu, gece yaptığı açıklamada, 300'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Saad Abdullah'ın Lübnan sınırındaki çatışmada öldüğünü duyurmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISI SÜRÜYOR

İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

3 GAZETECİ YAŞAMINI YİTİRDİ



İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne gece düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti.

Ayrıca, bombardımanın takibi sırasında aynı bölgede yaralanan başka gazetecilerin de olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistinli gazeteci Hişam en-Nevacihe, Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada yaralandı.

Saldırı sırasında bazı vatandaşların da yaralandığı ve Nevacihe'nin daha sonra hayatını kaybettiği aktarıldı.

Nevacihe'nin ölümüyle İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısı 3'e yükseldi.