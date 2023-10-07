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Batı'nın kuklası lider için yakalama emri

Dünya
  • 07.10.2023 06:00
  • Giriş: 07.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 07.10.2023 08:35
Batı'nın kuklası lider için yakalama emri
Sağcı liderJuan Guaido ABD’de yaşıyor.

Dış Haberler

Venezuela, nisan ayından beri ABD'de yaşayan eski Ulusal Meclis Başkanı "muhalif lider" Juan Guaido için yakalama kararı çıkarttı. Bir dönem kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Guaido 'vatana ihanet ve kara para aklamakla' suçlandı.

Birçok Batılı ülke tarafından "başkan" olarak kabul edilen Guaido hakkında basın toplantısı düzenleyen Başsavcılığın açıklamasında Guaido, 'uydurma bir hükümet kurarak devleti 19 milyar dolar zarara uğratmak ve Devlet Petrol Şirketi'nin (PDVSA) ABD'deki yan kuruluşu Citgo üzerinden kendisine finansman sağlamakla' suçlandı.

Guaido ile ilgili 29 ayrı soruşturma daha bulunduğu belirtilirken, hukuki sürecin takibi  için 3 savcının görevlendirildiği açıklandı.

Guaido, ülkesinin geleceğiyle ilgili düzenlenecek uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Kolombiya’dan 25 Nisan'da sınır dışı edilmişti.  Guaido, 23 Ocak 2019'da kendisini Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" ilan etmişti.

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