Batı Şeria'da İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 28'e yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı, Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki olaylarda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinlilerin sayılarını güncelledi. İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 28'e çıktı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 28'e çıktı.
Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki olaylarda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinlilerin sayılarını güncelledi.
Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölenlerin sayısının 28'e, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Filistinli gruplar, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.