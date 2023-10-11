Batı Şeria'da İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki olaylarda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinlilerin sayılarını güncelledi. İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 28'e çıktı.

Dünya 11.10.2023 21:10 Giriş: 11.10.2023 21:10

Güncelleme: 11.10.2023 21:16 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA