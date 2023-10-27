Batı Trakya'da, Atatürk'ün sevdiği Rumeli şarkıları konseri yapıldı

Batı Trakya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği Rumeli şarkıları konseri düzenlendi.

Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde (GTGB) Türk Sanat Müziği Dostları Derneği tarafından organize edilen konseri, çok sayıda soydaş beğeniyle takip etti.

İzleyicilere kırmızı beyaz karanfillerin dağıtıldığı konserde, Atatürk'ün beğendiği Rumeli şarkılarından oluşan repertuvar büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, konser öncesi yaptığı konuşmada, "Bugün burada kaybedilmiş vatan Rumeli türkülerine doyacağız. Bu akşam birlik ve beraberliğin armonisi olacak." dedi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Ünal, tüm katılımcıları pazartesi günü düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna davet etti.

Konsere Başkonsolos Aykut Ünal'ın yanı sıra İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Türk milletvekili Özgür Ferhat ile Türk azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.