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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Batman Belediye Başkanı Gülüstan Sönük, mazbatasını aldı

DEM Parti'den Batman Belediye Başkanı seçilen Gülüstan Sönük, mazbatasını aldı.

Güncel
  • 03.04.2024 17:21
  • Giriş: 03.04.2024 17:21
  • Güncelleme: 03.04.2024 17:24
Kaynak: AA
Batman Belediye Başkanı Gülüstan Sönük, mazbatasını aldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Batman'da yüzde 64,5 oy alarak seçimi kazanan Gülüstan Sönük, mazbatasını aldı.

Beraberinde bazı milletvekilleri ve partililerle Batman Adalet Sarayı'na gelen Sönük'e mazbatası, İl Seçim Kurulu tarafından verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Sönük, zor bir görev devraldığını belirterek, "Ama biz bir kişi değil bin kişiyiz. Bir günlük siyasi mücadelenin değil, 25 yıllık yerel yönetimler siyasi mücadelesinin tecrübe ve deneyimleriyle belediyelerimizi devraldık. Bu tecrübe ve deneyimle kentimizi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Sönük'ün en yakın rakibi HÜDAPAR adayı Serkan Ramanlı yüzde 15,6 oy aldı.

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