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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

HÜDAPAR'dan iktidara Van tepkisi

HÜDAPAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, Van'da irade gaspına tepki gösterdi. Van'da seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine 28 puan fark yiyen AKP'li adaya verilmesini eleştiren Ramanlı, "Ali Cengiz oyunlarıyla koltuk kapmak, siyasetin düşebileceği en dip çukurdur" dedi.

Güncel
  • 03.04.2024 10:31
  • Giriş: 03.04.2024 10:31
  • Güncelleme: 03.04.2024 10:40
Kaynak: Haber Merkezi
HÜDAPAR'dan iktidara Van tepkisi

HÜDAPAR Sözcüsü ve yerel seçimlerde Batman Belediye Başkan adayı olarak yarışan Serkan Ramanlı, Van'daki irade gaspına tepki gösterdi.

Yüzde 55 oy alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının, Adalet Bakanlığı'nın mesai bitimine 5 dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alınmasını ve mazbatanın 28 puan fark yiyen AKP'li adaya verilmesini eleştiren Ramanlı, "Seçim yapıldıktan sonra kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir" dedi.

Ramanlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

DEM Parti: Vanda seçimi kazanan Abdullah Zeydanın memnu hakları geri alındı
İmamoğlundan Van açıklaması: Hükümete net mesaj
Abdullah Zeydandan ilk açıklama: Süreç kesinleşmedi
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