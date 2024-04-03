HÜDAPAR'dan iktidara Van tepkisi
HÜDAPAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, Van'da irade gaspına tepki gösterdi. Van'da seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine 28 puan fark yiyen AKP'li adaya verilmesini eleştiren Ramanlı, "Ali Cengiz oyunlarıyla koltuk kapmak, siyasetin düşebileceği en dip çukurdur" dedi.
HÜDAPAR Sözcüsü ve yerel seçimlerde Batman Belediye Başkan adayı olarak yarışan Serkan Ramanlı, Van'daki irade gaspına tepki gösterdi.
Yüzde 55 oy alarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının, Adalet Bakanlığı'nın mesai bitimine 5 dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alınmasını ve mazbatanın 28 puan fark yiyen AKP'li adaya verilmesini eleştiren Ramanlı, "Seçim yapıldıktan sonra kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir" dedi.
Ramanlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Van Büyükşehir Belediyesi— Serkan Ramanlı (@AvSerkanRamanli) April 2, 2024
seçimi yapıldıktan sonra kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir.
Aday olma niteliği yok idiyse YSK neden adaylığını kesinleştirdi?
Ali Cengiz oyunlarıyla koltuk kapmak, siyasetin düşebileceği en dip çukurdur.