İmamoğlu'ndan Van açıklaması: Hükümete net mesaj

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti'nin büyük farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde mazbatanın AKP'li adaya verilmesine ilişkin bir açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, hükümeti halk iradesine saygı duymaya çağırdı. İmamoğlu, "DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu (seçilme) haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Kararın Van halkının iradesinin tanınmaması olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Demokrsiden yana tavır alınması gerektiğini kaydeden İmamoğlu, "Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terkedip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu'nun "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız. Milli iradenin üstünlüğü Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terkedip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum."