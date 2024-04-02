Siyasilerden Van'daki irade gaspına tepki!

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın yerine oylamada ikinci sırada yer alan AKP'li Abdullah Arvas'a mazbata verilmesine siyasiler tepki gösterdi.

Van İl Seçim Kurulu'nun DEM Parti'nin büyük farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde mazbatanın AKP'li adaya verilmesine hükmetmesine siyasilerden tepki geldi.

Oy çokluğu ile kabul edilen karara tepki gösteren siyasetçiler, yargının hukuksuluğa alet olmaması gerektiğine işaret etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın yerine, ikinci sırada yer alan AKP'nin adayı Abdullah Arvas'a mazbata verilmesine siyasiler tepki gösterdi.

CHP'nin eski milletvekillerinden İlhan Cihaner, kararı hukuk dışı olarak tanımlarken, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Yargı ve YSK bu hukuksuzluğa alet ve aracı olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın ise Van'a gideceği açıklandı.

Van'da yaşanan irade gaspına siyasilerden ve siyasi partilerden verilen tepkilerden bazıları şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Van halkı üç kat fazla oy vererek birisini kendisine büyükşehir belediye başkanı seçiyorsa buna karşı saygılı olmak hepimizin boynunun borcu. Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata verme gibi bir rezalet Erdoğan'ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar. O zaman balkonda doğru söyler, sarayda şaşar. Balkonda doğru söyler, YSK'da şaşar noktasına gelir. Bunu geçmişte İstanbul seçimlerini tekrar ederken yapmışlardı. Bedelini ağır ödediler."

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: "Yine Ak Partinin halk iradesine tahammülsüzlüğü, Belediye Başkanlığını kazanamamış adayına verme girişimi… Aynı örnekleri 2019 seçimlerinde Diyarbakır Bağlar ve diğer üç ilçede görmüştük. Bu kez Van Büyükşehir Balediye Başkanlığını gasp etmeye çalışıyorlar. Yargı ve YSK bu hukuksuzluğa alet ve aracı olmamalıdır. Pamuk ipliğine toplumsal bakışımızı dinamitleyecek bu girişim kabul edilemez. Tüm gücümüz ile karşı duracağız."

Yine AkPartinin halk iradesine tahammülsüzlüğü, Belediye Başkanlığını kazanamamış adayına verme girişimi…

Aynı örnekleri 2019 seçimlerinde Diyarbakır Bağlar ve diğer üç ilçede görmüştük.

Bu kez Van Büyükşehir Balediye Başkanlığını gasp etmeye çalışıyorlat.

Yargı ve YSK bu… https://t.co/0kHQxndTE4 — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) April 2, 2024

"HUKUKİ GÜVENLİĞİ ORTADAN KALDIRACAK"

26. Dönem CHP Milletvekili İlhan Cihaner: "Abdullah Zeydan'ın kesinleşen 'memnu hakların iadesi' kararının kaldırılmasında izlenen yol hukuk dışıdır. Ancak daha vahimi bu sürecin seçim öncesinde sinsice yürütülerek siyasi bir pusu kurulmasıdır. Utanç verici seçmen taşıma olayı ile birlikte yerel seçimlere ve seçmen iradesine ağır bir darbe vurulmuştur. Bu yöntem memnu haklarını alarak seçilen milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve devlet memurlarının hukuki güvenliğini de ortadan kaldıracak bir yolu açacaktır. YSK'nın ve tüm siyasi partilerin bu siyasi gasp olayına engel olması gerekir. Başta AKP'li siyasilerin ve AKP'ye oy veren yurttaşların bu uygulamaya karşı çıkmaları, sandıkta açık ara kaybettikleri belediye başkanlığının ayak oyunları ile elde edilmesi utancını reddetmeleri gerekir."

Abdullah Zeydan'ın kesinleşen "memnu hakların iadesi" kararının kaldırılmasında izlenen yol hukuk dışıdır. Ancak daha vahimi bu sürecin seçim öncesinde sinsice yürütülerek siyasi bir pusu kurulmasıdır. Utanç verici seçmen taşıma olayı ile birlikte yerel seçimlere ve seçmen… — İlhan Cihaner (@ilhancihaner) April 2, 2024

SOL Parti: "Van'da halkın iradesi açıktır, bu iradeyi çalma girişimleri kabul edilemez. Bu hukuksuz girişim karşısında Van halkı ve DEM Parti'nin yanındayız."

Van'da halkın iradesi açıktır, bu iradeyi çalma girişimleri kabul edilemez.



Bu hukuksuz girişim karşısında Van halkı ve DEM Parti'nin yanındayız. pic.twitter.com/tKC48PpnAq — SOL Parti (@solpartibilgi) April 2, 2024

ERKAN BAŞ VAN'A GİDİYOR

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: "Önce 'seçime girmende hukuki bir engel yok' diyeceksin, sonra sandıkta halkın tokadını yiyince kaybettiğin belediyeye mafya gibi çökeceksin… Yeter bu şımarıklığınız, bu küstahlığınız! İstanbul’da olduğunda nasıl direndiysek, Van’da olduğunda da öyle direneceğiz. Çünkü ikisinde de halk iradesine göz koyuyorlar. Yarın parti heyetimizle birlikte Van’da olacağız. Tüm yurttaşlarımızı ve toplumsal muhalefeti ayağa kalkmaya, DEM Partili seçmenin iradesine sahip çıkmaya, sandıkta kazandığımızı AKP’nin yandaş yargısına kaybetmemek için mücadeleye çağırıyorum."

Önce “seçime girmende hukuki bir engel yok” diyeceksin, sonra sandıkta halkın tokadını yiyince kaybettiğin belediyeye mafya gibi çökeceksin… Yeter bu şımarıklığınız, bu küstahlığınız! İstanbul’da olduğunda nasıl direndiysek, Van’da olduğunda da öyle direneceğiz. Çünkü ikisinde… https://t.co/COWw4WtQln — Erkan BAŞ (@erkbas) April 2, 2024

"DARBECİ ZİHNİYETİ REDDEDİYORUZ"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: Van Büyükşehir Belediyesi'ni DEM Parti ezici bir farkla kazandığı halde AKP, sandık iradesini yok sayarak demokrasiye darbe yapmıştır! Seçimde kaybedenin başkanlık koltuğuna oturtulması tek kelimeyle darbeciliktir. AKP'nin kayyumcu ve darbeci zihniyetini reddediyoruz!

Van Büyükşehir Belediyesi'ni DEM Parti ezici bir farkla kazandığı halde AKP, sandık iradesini yok sayarak demokrasiye darbe yapmıştır! Seçimde kaybedenin başkanlık koltuğuna oturtulması tek kelimeyle darbeciliktir. AKP'nin kayyumcu ve darbeci zihniyetini reddediyoruz! — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) April 2, 2024