Özgür Özel: Van halkının iradesi hiçe sayıldı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasına tepki gösterdi. Özel, "Cuma akşamı saat 16.55’te, Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu (seçilme) haklarının geri alınmasına tepki gösterdi.

ANKA'ya konuşan Özel, "Seçim sonuçları hakkında yaptığı balkon konuşmasında, gerçi birinci parti olan partimizi kutlamadı ama, seçim sonuçlarına saygılı davranacağını ifade eden bir konuşma yapmıştı. Ben bu konuşmayı önemsedim. Orada öyle konuşup da sonra rakibinin üç katı kadar oy alan bir büyükşehir belediye başkanı varken ona tuzak kurup ikinci olana mazbatayı vermeye rezaletine kalkışırlarsa söylediği bütün sözler hükümsüz hale gelmiş olur" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Çünkü aday zamanında başvurmuş, temyiz kağıdını almış, memnu hakların iadesi hallolmuş, aylarca kampanya yapmış. Cuma akşamı saat 16.55’te, Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır."

"VAN HALKINA SAYILI OLMAK BOYNUMUZUN BORCU"

"Partisi birinci parti olduğu halde ‘Erdoğan muhtar bile olamaz’ kararıyla başbakan olamıyorken CHP buna da karşı çıkmıştı" diyen Özel, "Şimdi de Van halkı üç kat fazla oy vererek birisini kendisine büyükşehir belediye başkanı seçiyorsa buna karşı saygılı olmak hepimizin boynunun borcu" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA YAPMIŞLARDI"

Özel, şunları söyledi: "Buna karşı yapılacak bir kumpas, ikinciye mazbata verme gibi bir rezalet Erdoğan'ın söylediği bütün sözleri hükümsüz kılar. O zaman balkonda doğru söyler, sarayda şaşar. Balkonda doğru söyler, YSK'da şaşar noktasına gelir. Bunu geçmişte İstanbul seçimlerini tekrar ederken yapmışlardı. Bedelini ağır ödediler."

NE OLMUŞTU?

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakları, Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alındı.

DEM Parti'nin açıklamasına göre 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etti.

Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri aldı ve memnu hak talebini reddetti. Karar henüz kesinleşmeden, itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan da YSK'ye bildirimde bulundu. YSK daha önce Zeydan'ın adaylığını onaylamıştı.

Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın seçimde yaklaşık 30 puan fark yiyen AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi. DEM Parti karara tepki göstererek itirazda bulunulduğunu bildirdi.