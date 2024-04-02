Van'da irade gaspı: Mazbata AKP'li adaya verilecek!

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu (seçilme) haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın seçimde yaklaşık 30 puan fark yiyen AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi. DEM Parti karara tepki göstererek itirazda bulunulduğunu bildirdi.

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti'nin büyük farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde mazbatanın AKP'li adaya verilmesine ilişkin talebi sonuca bağladı. Kurul, mazbatanın AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmesine oy çokluğuyla karar verdi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakları, Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alındı.

DEM Parti'nin açıklamasına göre 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etti.

Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri aldı ve memnu hak talebini reddetti. Karar henüz kesinleşmeden, itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan da YSK'ye bildirimde bulundu. YSK daha önce Zeydan'ın adaylığını onaylamıştı.

AKP'NİN MAZBATA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Van seçiminde yaklaşık 30 puan farkla ikinci sırada yer alan AKP, Van İl Seçim Kurulu'na mazbatanın kendi adaylarına verilmesi talebinde bulundu.

AKP'nin talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Böylece mazbata, seçimde ikinci olan parti AKP’ye verildi.

DEM PARTİ'DEN KARARA TEPKİ

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı AKP adayına verme kararına tepki gösterdi.

Partiden yapılan açıklamada, "Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır" denildi.

"Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile verdiği karar hukuksuzdur, gayri meşrudur, halk iradesini tanımama kararıdır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avukatlarımız karara itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu’nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkımızın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Partimiz, üyelerimiz, halkımız ayaktadır ve bu hukuksuzluk giderilene kadar meşru ve demokratik tepkimiz devam edecektir."

Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile partimizin büyük bir farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı AKP adayına verme kararını reddediyoruz. Bu karar iktidarın müdahalesi ile başlatılan siyasi darbe sürecinin devamıdır.



Ayarlanmış Van İl Seçim Kurulu… pic.twitter.com/msbBUz03Hb — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 2, 2024