DEM Parti'den Abdullah Zeydan açıklaması: İradenin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Adalet Bakanlığı'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması için yaptığı itiraz hakkında konuşuyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının, Adalet Bakanlığı'nın cuma günü mesai bitimine 5 dakika kala yaptığı itiraz ile geri alınmasına ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Doğan'ın mesajları şöyle:

"Aday adaylığı bile ciddi bir prosedür gerektiriyor. Zaten Yargıtay'da, İstinafta dosyası olmayan insan bırakmadınız. Tüm incelemeleri yapılmış, hukuki prosedürler usulüne uygun şekilde gelmiş ve hiçbir itirazın gelmediği ama tam da cuma günü Adalet Bakanlığı talimatıyla gerçek olmayan gerekçeler bulup bir halkın iradesini gasp etmeye çalışanlara karşı halk en güçlü cevabı vermeye devam edecek. Van halkı 14'te 14 yaptı.

'KÜRT HALKI MESAJINI HERKESE DUYURDU'

Kürt meselesinde güvenlikçi politikalara sarıldığınız için ortaya çıkan bu hezimetle karşı karşıya kaldınız. Görünen o ki ders almadınız. Kürt meselesini çözmeyen; diyalog, uzlaşıyı esas almadığı müddetçe bu iktidar da çözülmeye mahkum olacak. Kürt halkı, kendilerinden zorla alınıp kayyum rejimiyle yönetilen belediyelerde bir irade ortaya koyma basiretiyle yaklaşıp mesajını tüm Türkiye halklarına ve kamuoyuna duyurdu.

Bu mesajı algılamazsanız siz bu hezimetin daha büyüğünü yaşamaya mahkum olursunuz. 2 yıl önce memnu haklarını alıp tüm yasal süreçlerden geçen Zeydan'ın haklarına seçime 2 gün kala itirazınız, Kürt meselesine yaklaşımınızın göstergesidir.

'LÜTUF DEĞİL HAK'

Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Bir halkın bu denli güçlü şekillde ortaya koyduğunu iradenin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Halkın gösterdiği iradeye saygı göstermek zorundasınız. Bu bir lütuf değil hak. Büyük bir özveri ve alınteriyle elde ettiğimiz hakkı sonuna kadar savunacağımızı, yetkililerin de gerekli duyarlılığı göstermeleri gerektiğini ifade etmek isteriz."

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