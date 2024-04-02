DEM Parti Eş Genel Başkanları'ndan Abdullah Zeydan tepkisi: "Van halkına siyasi pusu kuruluyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları, seçime 2 gün kala Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasına tepki gösterdi. Bakırhan, “Van halkına siyasi pusu kuruluyor” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanları, pazar günü gerçekleşen yerel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkının geri alınmasına sert tepki gösterdi.

Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel seçim sonuçlarının Van halkının tercihi olduğunu vurgulayarak “Tüm siyasi partilerin de ifade ettiği üzere “Milletin iradesi sandıkta tecelli eder”. Van’daki sandık sonuçları Van halkının tercihidir. Bu sonuçları hile, kumpas yoluyla değiştirmek halkın iradesine açık bir darbedir” dedi.

“Siyasi, bürokratik her aracı kendi hile ve usulsüzlüklerinin aracı kılan bu aklı reddediyoruz” diyen Hatimoğulları, sözlerini şöyle noktaladı:

“Van halkına karşı geliştirilen bu kirli oyunları kesinlikle kabul etmiyoruz. İktidarı halkın iradesine saygı duymaya çağırırken; Başta Van halkı ve demokratik kamuoyu olmak üzere herkesi bu açık haksızlık, irade hırsızlığı karşısında duyarlılığa davet ediyoruz.”

“HUKUKSUZ VE DEMOKRATİK HAYATIN İHLALİDİR”

Bakırhan da Zeydan’ın seçilme hakkının seçimden 2 gün önce mesai bitimine 5 dakika kala Adalet Bakanlığı tarafından yapılan itiraz sonucu geri alınmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakırhan, “Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan hakkında hukuksuz şekilde memnu haklarıyla ilgili kararı geri aldırmıştır. Bunun adı hukuksuzluk ve demokratik hayatın ihlalidir” dedi.

“Eş başkanımız Abdullah Zeydan şahsında Van halkına siyasi pusu kuruluyor” diyen Bakırhan, şu sözlere yer verdi:

“Bugün Van halkının iradesi korunmazsa yarın başka bir kentin iradesi hiçe sayılacaktır. Demokrasi, hukuk ve adalet için herkes Van halkının iradesini savunmalı, bu siyasi kumpas ve pusuya karşı halk iradesinin yanında olmalıdır.”