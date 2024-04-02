DEM Parti: Van'da seçimi kazanan Abdullah Zeydan'ın memnu hakları geri alındı

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alındığını açıkladı.

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının, Adalet Bakanlığı'nın mesai bitimine 5 dakika kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.

DEM Parti'nin açıklamasına göre 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etti.

Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri aldı ve memnu hak talebini reddetti. Karar henüz kesinleşmeden, itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan da YSK'ye bildirimde bulundu. YSK daha önce Zeydan'ın adaylığını onaylamıştı.

Van'da yeni bir hukuksuzluk girişiminin ortaya konduğuna dikkat çekilen açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının iadesi kararının hiçe sayıldığı vurgulandı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

'VAN’DA YENİ HUKUKSUZ GİRİŞİMLER DEVREYE KONULDU'

"Partimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Van'dan tarihte eşine az rastlanır bir zaferle ayrılmıştır. Van halkı, Büyükşehir Belediyesi dahil toplamda 14 belediyenin tümünü DEM Parti’ye kazandırmış, İl Genel Meclisinde ise büyük farkla birinci parti haline getirmiştir. Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır.

Halk bu kadar açık mesaj vermişken, Van’da yeni hukuksuz girişimler devreye konulmaktadır.

Bilindiği üzere; Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan, tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuş, adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edilmiştir. Zeydan, Van’da halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilmiştir.

'KARAR HENÜZ KESİNLEŞMEDEN YSK'YA BİLDİRİMDE BULUNMUŞTUR'

Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika, seçime ikin gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuştur. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Karar henüz kesinleşmeden, yani itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulunmuştur.

'BU GİRİŞİM HALK İRADESİNİ YOK SAYAN BİR ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ'

Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesini kabul kararını veren aynı mahkeme, aldığı kararı çiğnemiş ve hukuk güvenliği hakkını yok etmiştir. Bu girişim halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür.

'BÜTÜN DEMOKRATİK KAMUOYUNU DUYARLILIĞA ÇAĞIRIYORUZ'

Abdullah Zeydan Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanıdır. Herkesi bu gerçeğe saygı duymaya davet ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu girişime karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.

Demokrasileri var eden temel ilke halk iradesine saygı duymaktır. İktidarı halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz! Halkımızın iradesini gasp etmeye heves edenleri uyarıyoruz."

İktidarı Van halkının iradesine saygı duymaya davet ediyoruz!

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Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:https://t.co/luM1UxZNN3 — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) April 2, 2024