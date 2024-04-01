İmamoğlu'ndan Hatay mesajı: Hukukun hakim olmasını bekliyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'daki seçime ilişkin, "Hatay’da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde farklı bir sonuçla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 Mart Yerel Seçimlerinde başarı elde elden 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 337 ilçe belediye başkanı, 48 belde belediye başkanı siyasi yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarına da başarılar diliyorum" dedi.

Hatay'daki seçim sonucuna ilişkin de mesaj veren İmamoğlu, "Hatay’da da devam eden sayım sürecinde hakkın hukukun hakim olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde başarı elde elden 14 büyükşehir belediye başkanı, 21 il belediye başkanı, 337 ilçe belediye başkanı, 48 belde belediye başkanı siyasi yol arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Seçilen tüm belediye başkanlarına da başarılar diliyorum. Hatay’da da devam eden… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2024

HATAY'DA SON DURUM

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yarış başa baş ilerliyor.

ANKA verilerine göre sandıkların yüzde 99.9'u açılırken, AKP'nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 44.49, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 43.99 olarak görülüyor.

Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre ise sandıkların yüzde 100'ü açılmış durumda. AA verilerinde AKP'li Mehmet Öntürk yüzde 44.48 ile ilk sırada, Lütfü Savaş ise yüzde 43.98 ile ikinci sırada yer alıyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay ile ilgili, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız" açıklamasını yapmıştı.