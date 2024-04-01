Büyükşehir denklemi: CHP hangi kentlerde üstünlüğü aldı?

Yeni yerel yöneticilerin belirleneceği seçimler için dün sandık başına giden halk, iktidar partisi AKP'ye tarihi bir yenilgi yaşattı. AKP çok sayıda kentte seçimleri kaybederken CHP seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Seçime 11 büyükşehir belediye başkanlığını elinde bulundurarak giren CHP, kesin olmyan sonuçlara göre kazandığı büyükşehir sayısını 14'e yükseltti. CHP, tartışmalı kentlerden Hatay'da ise AKP adayına kaybetti.

Türkiye, dün (31 Mart) 5 yıl boyunca görev alacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandığa gitti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, AKP tarihi bir yenilgi alırken, CHP büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere çok sayıda ilde üstünlük elde etti.

30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AKP 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı.

CHP'NİN KAZANDIĞI BÜYÜKŞEHİR SAYISI 14'E YÜKSELDİ

CHP, resmi olmayan sonuçlara göre; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Denizli, Muğla, Aydın, Tekirdağ, Mersin, Manisa ve Adana'da büyükşehir yönetimini kazandı.

CHP; 2019 seçimlerinde kazanamadığı Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de zafer ilan ederken, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da kaybetti.

AKP ise 12 büyükşehirde zafer ilan etti. Bu iller; Malatya, Ordu, Kocaeli, Erzurum, Samsun, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya, Gaziantep, Trabzon, Kayseri ve Hatay oldu.

DEM 3, YRP 1 BÜYÜKŞEHİRDE KAZANDI

Büyükşehirlerde Diyarbakır’da DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük belediye başkanı seçilirken, Mardin’de ve Van’da da yine DEM Parti adayları kazandı.

Şanlıurfa’da ise Yeniden Refah Partisi’nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar belediye başkanı seçildi.