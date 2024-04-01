Özel'den Hatay açıklaması: Milli irade gaspı söz konusu

CHP Genel Başkanı Özel, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız” açıklamasını yaptı.

Yerel Seçim 2024 01.04.2024 03:22 Giriş: 01.04.2024 03:22

Güncelleme: 01.04.2024 03:26 Kaynak: ANKA

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