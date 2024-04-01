Özel'den Hatay açıklaması: Milli irade gaspı söz konusu
CHP Genel Başkanı Özel, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız” açıklamasını yaptı.
Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaşanan usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Özel’in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.”