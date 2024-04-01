Karadeniz’de tarihi yenilgi

AKP, milletvekili seçimlerinin ardından yerel seçimlerde de Karadeniz’de hüsrana uğradı. AKP, Rize’de ciddi kan kaybederken Giresun ve Artvin'in yanı sıra Trabzon ve Ordu'nun merkez ilçelerini kazandı.

Havva GÜMÜŞKAYA

AKP, Karadeniz’de adeta hüsrana uğradı. Doğu Karadeniz hattında Rize hariç merkez ilçeler, CHP’ye geçti. Rize’de ise AKP’nin iktidarı sallandı.

AKP, kurmayların, devlet görevlilerinin yanı sıra tarikat ve cemaatlerin de seferber edildiği Rize’de istenilen başarıyı elde edemedi. AKP’nin en çok önemsediği Pazar ve Ardeşen ilçesinde CHP kazandı. Fındıklı ilçesinde de büyük bir farkla seçimin galibi yeniden CHP oldu. Çayeli’ni ise bir kez daha MHP aldı.

Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu ilçesi ile merkezde büyük oy kaybedildi. 2019 yerel seçimlerinde Güneysu’da yüzde 85 olan AKP oyları, yüzde 67’ye gerilerken Rize Merkez’de yüzde 72’den 55’e düştü. Merkez’de AKP adayı mevcut başkan Rahmi Metin ciddi oy kaybı ile seçimin galibi olabildi. İkinci sırada ise yüzde 18 ile Yeniden Refah Partisi yer aldı.

Milletvekili genel seçimlerinde Rize’de bir milletvekili kaybeden AKP, bu kez yerel seçimlerde tarihi bir yenilgi aldı.

ORTAHİSAR’DA 20 YIL SONRA BİR İLK

Trabzon’un Merkez ilçesi Ortahisar’da ise kazanan CHP oldu. En son 2004 yılında CHP’nin belediyeyi kazandığı ilçede 20 yıl sonra bir ilk yaşanmış oldu. Böylece önceki dönem Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Ortahisar Belediye Başkanı olurken Trabzon’daki CHP’li belediye sayısı ikiye çıktı. Kaya’nın kazanmasının netleşmesinin ardından kent meydanında horonlar eşliğinde kutlama yapıldı. Kaya kutlama konuşmasını yaptıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimleriyle özdeşleşen hareketini yaparak ceketini çıkarıp, gömleğinin kollarını sıvadı.

AKP ise Ortahisar’ın yanı sıra Arsin ilçesinde de yenilgiye uğradı. Arsin’de seçimin galibi Yeniden Refah oldu.

YUSUFELİ’NDE 2019’UN RÖVANŞI ALINDI

Artvin’in Yusufeli ve Murgul ilçeleri CHP’li belediyeler arasına girdi. 2019’da 4 oyla kaybedilen Yusufeli’nde 1968 yılından bu yana ilk kez, CHP belediye başkanlığını almış oldu.

CHP, Murgul’da da seçimin galibi olurken Arhavi, Ardanuç ve Şavşat belediyeleri AKP’ye geçti. Öte yandan Merkez, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerindeki mevcut belediyelerini korudu.

GİRESUN’DA 6 İLÇE CHP’DE

Giresun’da da bir ilk yaşandı ve Merkez ilçe CHP’ye geçti. Bununla birlikte 5 ilçede CHP, yerel yönetimleri aldı. CHP, daha önce AKP’de olan Bulancak, Espiye ve Görele'de başarı elde etti. Ancak, önceki dönem CHP’de olan Tirebolu belediye başkanlığı İYİ Parti’ye, Eynesil belediye başkanlığı MHP’ye, Piraziz belediye başkanlığı ise AKP’ye geçti. Çanakçı'da Saadet Partili mevcut başkan koltuğunu korudu.

ORDU’DA TEK BELEDİYEDEN 4’E

Ordu merkez ilçesi Altınordu başta olmak üzere 4 belediye CHP’ye geçti. 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin kazandığı Çaybaşı ilçesinde sandıktan Yeniden Refah çıkarken Gülyalı ve İkizce’de MHP galip geldi.