DEM Partililer, irade gaspına karşı Van İl Örgütü önünde toplandı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınması ve mazbatanın seçimde yaklaşık 30 puan fark yiyen AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verilmesinin ardından DEM Partililer, irade gaspına karşı Van İl Örgütü önünde toplandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) büyük farkla kazandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde mazbatanın AKP'li adaya verilmesine tepki gösteren DEM Partililer, Van İl Örgütü önünde bir araya geldi.

DEM Parti'nin Van hesabından yapılan paylaşımda "Bu halkın iradesini koruyacağız belediyemizi vermeyeceğiz" denildi.

Öte yandan parti binası önünde bir araya gelerek hak ve irade gaspına karşı çıkan DEM Partililere polis müdahele etti.

Van halkı iradesine sahip çıkıyor.

Ne olursa olsun irade gaspına geçit vermeyeceğiz. pic.twitter.com/fbhojasvcg — DEM PARTİ WAN (@DEMPartiWan) April 2, 2024

NE OLDU?

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakları, Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce yaptığı itiraz üzerine geri alındı.

DEM Parti'nin açıklamasına göre 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz etti.