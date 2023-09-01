Batman Çayı havzasını imara açma planına itiraz

Haber Merkezi

Yerine kayyum atanan Batman Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Demir, BirGün'ün duyurduğu imara açılan Batman Su Havzası’na dair İdare Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, 21 Ağustos’ta 30 mahalli idarenin borcuna dair güncellediği raporda, kayyum yönetimdeki Batman Belediyesi de 336 milyon 56 TL borç ile listedeki yerini aldı.

MA'nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Eylül 2018 Borç Yönetimi Raporu’nda ise, dönemin kayyımı Vali Yardımcısı Şevket Aksoy’un belediyenin borcunu 2 yılda 66 milyon TL’den 131 milyon TL’ye yükselttiği kayıtlara yansıdı. Görevden alındıktan sonra yerine kayyım atanan HDP’li Batman Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Demir, borç batağına sürüklenen belediyenin borcunun 5 Milyar TL’yi bulduğunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na olan borcun bunun sadece bir kısmı olduğunu aktardı.

Kayyumun imar planlarıyla da kentin dokusuna zarar verdiğini söyleyen Demir, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Batman Çayı havzasının imara açılarak, tehlikeye sokulduğunu dile getirdi. Belediyenin 47 su kuyusu olduğunu ve bunların 44’ünün Batman Çayı kenarında olduğunu aktaran Demir, bu imar planına ilişkin Batman İdare Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi. Daha önce Edirne Valisi görevini yürütürken Meriç Nehri’ne zarar veren kayyım Ekrem Canalp’ın şimdi de Batman Çayı’na zarar vermeye çalıştığını belirten Demir, buna izin vermeyeceklerini söyledi.