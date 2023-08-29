Batman'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Batman'da Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tilmerç Mezarlığı'nda yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin cesedi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Batman'da mezarlıkta yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tilmerç Mezarlığı'nda yerde bebek gören görevlinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, yeni doğmuş erkek bebeğin ölü olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri soruşturma başlattı.