Beyoğlu'nda zihinsel engelli kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Beyoğlu'nda zihinsel engelli bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos'ta Piyalepaşa Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde zihinsel engelli Mahmut G'nin yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

İncelemede, molada çalıştığı iş yerinin önüne çıkan Mahmut G'nin, yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradığı ve bacağından yaralandığı belirlendi.

Olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler kaçan şüphelinin F.K. (17) olduğunu tespit etti.

Kimliği tespit edilen şüpheli dün Fatih Sultan Caddesi'nde yakalandı.

Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı değerlendirilen bir silah ile 3 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. adliyeye sevk edildi.