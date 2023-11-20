Batman'da sel sularına kapılan 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu

Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde yaşları 1, 3 ve 5 olan üç kardeş kayboldu. Arama kurtarma ekipleri üç kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Meydana gelen selde 54 yaşındaki Lalihan Güner'in de hayatını kaybetti.

Batman'da gece saatlerinde meydana gelen selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu.

Batman'da dün akşam (19 Kasım Pazar) saatlerinde etkili olan sağanak, sele yol açtı.

Cansız bedenleri bulunan çocukların yaşlarının bir, 3 ve 5 olduğu ve kardeş oldukları belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yaşları bir, 3 ve 5 olan çocukları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişilik aileden anne, baba ve 2 çocuk yaralı olarak kurtarılırken, 3 küçük çocuk 1,5 metre yükselen çamurun altında kaldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, 3 çocuğun mahsur kaldığı bölgede incelemelerde bulunuyor" ifadesi kullanıldı.

Kayıp çocukların babası Hakkı Güner’le görüşen Batman Valisi Ekrem Canalp ise, kent genelinde 240 noktada ihbar aldıklarını söyledi. Şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Vali Canalp, "Şu anda maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu anda çok sayıda hanemizde özellikle bodrum katlarında 240 ihbar aldık, bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Burada ise 3 evladımız kayıp, onları arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062’nci sokakta Lalihan Güner (54), evinin önünde suya kapılarak sürüklendi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Sudan çıkarılan Güner’in, hayatını kaybettiği belirlendi. Arama çalışmalarının ilerleyen saatlerinde kayıp olan 3 kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Güner’in ve çocukların cansız bedenleri morga götürüldü.