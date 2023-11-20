Yağışların acı bilançosu | 9 ölü; kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor

Hatalı yapılaşma ve alınmayan önlemler yine cana mal oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu. Yerlikaya, Zonguldak açıklarında gündüz saatlerinde irtibatın kesildiği Türk bayraklı ‘Kafkametler’ adlı kuru yük gemisinin ise mendireğe çarpması sonucu battığını belirtti. Yerlikaya, Gemide bulunan 12 denizciden 1'inin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yurt genelinde etkisini sürdüren yağışlar, birçok bölgede sele neden oldu. Hatalı yapılaşma ve alınmayan önlemler can kayıplarını da beraberinde getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yağışlar sonrasında hayatını kaybedenlerin sayının 9'a yükseldiğini duyurdu.

Yerlikaya, Zonguldak açıklarında gündüz saatlerinde irtibatın kesildiği Türk bayraklı ‘Kafkametler’ adlı kuru yük gemisinin ise mendireğe çarpması sonucu battığını belirtti.

İçişleri Bakanı ayrıca Zonguldak'ta batan gemide bulunan 12 denizciden 1'inin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınada 2 geminin karaya oturması 1 geminin de kaybolmasının ardından gece geç saatlerde kente gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli İlçe Kaymakamlık binasında Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il müdürleri ile güvenlik güçlerinden bilgi aldı.

Brifingin ardından basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, toplam 41 kentte turuncu alarm verildiğini söyledi.

CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

Ali Yerlikaya Zonguldak'ta yaptığı ikinci açıklamada ise "Tüm yurtta sağanak ve fırtına nedeniyle toplam 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzülerek bildiriyorum. Kafkametler mürettabatından 11 kaybımız var. Onun dışında kayıp kimse yok" dedi.

Zonguldak'ta etkisini sürdüren sağanak nedeniyle şehir merkezinden geçen iki derede taşma riski bulunduğu bildirildi. Şehir merkezindeki Üzülmez Deresi'nin debisi arttı.

KURU YÜK GEMİSİ BATTI, 1 DENİZCİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bakan Yerlikaya, Zonguldak açıklarında fırtınaya yakalanan gemilerle ilgili de bilgi vererek şunları söyledi:

"Gemide bulunan 13 Türk mürettebattan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 11 mürettebat aranıyor. Hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladık. 797 arkadaşımız arama kurtarma faaliyetlerinde çalışıyor. Yoğun bir şekilde havanın müsade ettiği sürece çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2 uçağımız da keşif ve gözetleme çalışmalarına katılıyor. 20 knot'a kadar rüzgar hızı söz konusu ama buna rağmen arkadaşlarımız arama kurtama faaliyetlerine devam ediyor.Temennimiz en kısa sürede mürettebata ulaşmak. Çapanın tutunamaması nedeniyle geminin kontrolünü kaybettiği ve mendireğe çarptığına ilişkin görüntüler var bizde. Geminin mendireğin çarptığı bölgenin yakınında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor."

Bakan Yerlikaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da süreci takip ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bilgileri arz ediyoruz. Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah tekrarından tüm afetlerden ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, hemşehrilerimize de sabır diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da tekrar Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum.”

3 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Batman'da ise gece saatlerinde meydana gelen selde 3 çocuğun kaybolduğu ihbarını alan ekipler arama çalışması başlattı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaşları bir, 3 ve 5 olan çocukları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişilik aileden anne, baba ve 2 çocuk yaralı olarak kurtarılırken, 3 küçük çocuk 1,5 metre yükselen çamurun altında kaldı" denildi.

İlerleyen saatlerde ise 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.