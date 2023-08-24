Batman'da TMO'nun mısır alım fiyatına tepki: Çiftçilerden traktörlü eylem

Batman'da TMO'nun ton başına açıkladığı 6 bin TL mısır alım fiyatını tepki gösteren çiftçiler, 'Mısır üreticisine büyük darbe' pankartı ile eylem düzenledi.

Batman'da mısır alım fiyatını ton başına 6 bin TL olarak açıklanmasını yetersiz bulan çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yanındaki tarlaya traktörlerini park edip, eylem yaptı.

'Mısır üreticisine büyük darbe' pankartı açan çiftçiler, TMO'nun açıkladığı fiyata tepki gösterdi.

Grup adına konuşan çiftçi Ramazan Suna, "Bizim toplanma nedenimiz; TMO'nun 2023 yılı için belirlediği mısır taban fiyatıdır. 6 bin lira. Bu 6 bin lira, bizim maliyetlerin çok çok altında. Bizim maliyetlerimiz 8-8,5 bin liranın üzerinde. Normalde o kadar bekliyorduk. Fakat bize 6 bin lira verdi" diye konuştu.

"ÖZEL SEKTÖRÜN KUCAĞINA DÜŞTÜK"

6 bin liradan çiftçiye 4 bin 700 lira kaldığını belirten Suna, "Çiftçilerin 3-4 tane ana kalemi var. Mazot, gübre, tohum, ilaç. Gübrede yüzde 100, tohumda yüzde 100, ilaçta yüzde 125 artış. Mısıra verilen yüzdelik hesabı yüzde 5. Tonu 6 bin lira. Aslında 6 bin lira da değil. 4 bin 800 veya 4 bin 900 bin liradır. Niye diyeceksiniz? Çünkü bütün çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi yok. Yüzde 50'sinin var" dedi.

"Özel sektörün kucağına düştük" diyen Suna, "Malı Antep'e, Adana'ya başka yere göndereceğiz. Antep veya Adana'nın nakliye bedeli 850, artı KDV'sidir; 1050-1100 liradır. 6 bin liradan düşürürsek, bize 4 bin 700 lira kalır. Bu aslında bir faciadır. Hükümetimize, devletimize güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda düzelir, ona inanıyoruz" ifadeleirne yer verdi.

Çiftçiler, traktörlü eylemin ardından dağıldı.