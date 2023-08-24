Mehmet Şimşek'ten faiz artışı kararının ardından ilk mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasına ilişkin ilk değerlendirmesini paylaştı. Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" dedi.

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