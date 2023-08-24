Mehmet Şimşek'ten faiz artışı kararının ardından ilk mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasına ilişkin ilk değerlendirmesini paylaştı. Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarma kararının ardından değerlendirmede bulundu.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" dedi.
Kararlıyız!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 24, 2023
Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilerin üzerinde 750 baz puan artırarak yüzde 17,50'den yüzde 25 çıkardı.
BEKLENTİLER 250 BAZ PUANDI
Piyasanın beklentisi 250 baz puan artış olacağı yönündeydi.
Merkez Bankası'nın faize ilişkin açıklamasında "Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Faiz artırımının devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir" denildi.
ÜST ÜSTE 3. KEZ ARTIŞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'na ise Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından iktidarın düşük faiz politikasından uzaklaşırken, seçimlerin ardından üst üste üçüncü kez faiz artışı gerçekleştirildi.