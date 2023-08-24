Merkez Bankası'ndan beklentilerin üzerinde faiz artışı

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı. Piyasanın beklentisi 250 baz puan artış olacağı yönündeydi. Merkez Bankası'nın açıklamasında, "Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir" denildi. Faiz artırımının devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 17,50'den yüzde 25 çıkardı.

TCMB Para Politikası Kurulu, Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonucu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırıldı. Böylece politika faizi yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltildi.

Piyasanın faiz artışına ilişkin beklentisi 250 baz puan şeklindeydi.

ENFLASYON MESAJI

Merkez Bankası, faiz kararına ilişkin açıklamada, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir."

"FAİZ ARTIRIMINA DEVAM" AÇIKLAMASI

"Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ ARTIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'na ise Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından iktidarın düşük faiz politikasından uzaklaşırken, seçimlerin ardından üst üste üçüncü kez faiz artışı gerçekleştirildi.

22 Haziran 2023 tarihinde politika faizi, 650 baz puan artırılarak yüzde 8.50'den yüzde 15.00'dan seviyesine yükseltilmişti.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15.00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.