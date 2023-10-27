Batuhan Çolak tahliye edildi

Aykırı Haber sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak, tahliye edildi.

Aykırı Haber web sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine mahkeme tarafından tahliye edildi.

Mahkemenin tahliye kararı verdiğini gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından paylaştı.

Sığınmacılıkla ilgili haberlerinden ötürü tutuklanan Aykırı’nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, tutukluluğa yapılan itiraz üzerine mahkemece tahliye edildi. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) October 27, 2023

Çolak dahil bazı web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yöneticileri olan 27 kişi, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 20 Eylül'de gözaltına alınmışlardı.

Batuhan Çolak, 3 gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.