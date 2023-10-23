Bayern Münih'te bir sakatlık daha: Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Bayern Münih, ligde oynanan Mainz müsabakasında elinde kırık meydana gelen Leon Goretzka'nın ameliyat olduğunu ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Goretzka, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geleceği Almanya temsilcisi Bayern Münih'te Leon Goretzka sakatlandı.

Alman temsilcisinden yapılan açıklamada oyuncunun Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mainz karşısında elinde kırık meydana gelen Leon Goretzka'nın ameliyat olduğu ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Goretzka, Bundesliga'da dün akşam oynanan müsabakanın 59. dakikasında (22 Ekim Pazar) takımının Mainz'a karşı 3. golünü kaydetmişti.

BAYERN MÜNİH'TE 5 EKSİK

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, Dayot Upamecano, Serge Gnabry ve Raphael Guerreiro'nun salı günü Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Mazraoui, Filistin paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı kadroya tekrar dönen oyuncunun Aslan'a karşı oynaması beklenmiyor.

Goretzka da ameliyat olduğu için forma giyemeyecek. Diğer taraftan Manuel Neuer'in durumunda da belirsizlik sürüyor.

Galatasaray ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak.