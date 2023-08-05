Baykar ile Pakistan arasında işbirliği anlaşması

Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın şirketi Baykar, Pakistan ile işbirliği anlaşması imzaladı. Rawalpindi şehrindeki imza törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Selçuk Bayraktar katıldı. Anlaşma uyarınca Baykar, Pakistan’ın uzay ve havacılık çalışmalarına Ar-Ge desteği verecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın eşi Selçuk Bayraktar’ın şirketi Baykar, şimdi de Pakistan devletiyle bir anlaşma imzaladı.

Baykar, Pakistan’ın Rawalpindi şehrindeki Ulusal Havacılık-Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı’nda (NASTP) yerini alırken, Selçuk Bayraktar da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katılımıyla dün (4 Ağustos) gerçekleştirilen açılış töreninde hazır bulundu.

Açılış programının ardından Baykar ile NASTP arasında işbirliği anlaşması imza töreni gerçekleştirildi. Anlaşmayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman imzaladı.

Baykar tarafından kurulan “Baykar Teknoloji” Pakistan’ın uzay ve havacılık çalışmalarına destek verecek ve NASTP bünyesinde Ar-Ge faaliyetleri yürütecek.

Selçuk Bayraktar ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Baykar’ın NASTP bünyesinde gerçekleştireceği Ar-Ge çalışmaları ile gelecekte yürütülecek kapsamlı iş birliğinin de temeli atılmış oldu.

Bu anlaşma sayesinde Erdoğan’ın damadının şirketi, Pakistan ile geliştirdiği işbirliğini stratejik alanlarda daha da derinleştirecek.