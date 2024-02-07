Baykar, Ukrayna’daki SİHA fabrikasının inşasına başladı

Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Ukrayna'daki SİHA fabrikasının inşaatının başladığını ve 1 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın kardeşi ve Baykar Teknoloji CEO’su Haluk Bayraktar, Ukrayna'da inşasına başlanan SİHA fabrikasının 1 sene içinde tamamlanacağını söyledi.

Riyad’da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı’nda Reuters’a konuşan Bayraktar, fabrikada 500 kişinin çalışacağını düşündüklerini belirtirken TB2 ya da TB3 modelli insansız hava araçlarının da üretileceğini ifade etti.

Bayraktar, yılda yaklaşık 120 İHA üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Bayraktar, Ekim 2022'de yine Reuters'a verdiği demeçte fabrikanın 2 sene içinde tamamlanacağını söylemişti.

Suudi Arabistan ile Baykar arasında da ağustos ayında Riyad yönetiminin 'İHA imalatını yerlileştirme' amacıyla anlaşma imzalanmıştı. Bayraktar 2 yıl içinde Suudi Arabistan'da da üretime başlayacaklarını ifade etti.