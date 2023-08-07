Suudi Arabistan ve Baykar arasında İHA anlaşması

Suudi Arabistan ile Baykar arasında, Riyad yönetiminin 'İHA imalatını yerlileştirme' amacıyla anlaşma imzalandı.

Suudi Arabistan ve Baykar arasında, Riyad yönetiminin 'İHA imalatını yerlileştirme' amacıyla anlaşma imzalandı. Riyad'da düzenlenen törende ASELSAN ve Roketsan da Suudi NCMS şirketi ile mutabakat anlaşmaları yaptı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Suudi şirket, Baykar ile anlaşmanın 'SAMI’nin ulusal savunma sanayisini destekleme ve yerel kabiliyetleri güçlendirmedeki rolünü arttıracağını' söyledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre törende Baykar, ASELSAN ve Roketsan, Suudi Arabistan'daki şirketlerle yeni anlaşmalar yaptı. Baykar'ın Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) ile yerel üretim ve teknoloji transferi, ASELSAN ve Roketsan da sahip oldukları yetenekler doğrultusunda ülkede teknolojiyi yerelleştirmeye yönelik çalışmalar yürüten NCMS şirketi ile mutabakat anlaşmaları imzaladığı duyuruldu.

Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan'dan üst düzey devlet yöneticileri ve şirket yetkilileri ayrıca Baykar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Roketsan Genel Müdürü Murat da katıldı.