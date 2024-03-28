Bayram şekeri tezgahlara zamlı çıktı

Geçen yıl iki zam gören bayram şekeri, 2024’te de yüzde 50’lik fiyat artışı ile tezgahlarda satılmaya başlandı. Bu yıl satışlarda büyüme öngörülmezken, iki bayramda 25 bin ton tüketim bekleniyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte tezgahlara çıkan ikramlık şekerler, piyasaya enflasyon etkisiyle zamlı giriş yaptı.

Bu yıl kilogramı yüzde 50’lik fiyat artışı ile 180 TL’ye satılması beklenen bayram şekerinde tüketimin 9 günlük tatil süresinin etkisiyle bir miktar azalması öngörülüyor. Toplam şekerleme pazarının ise 2.5 milyar TL’ye ulaştığı kaydediliyor.

TATİL, ŞEKERİ AZALTIYOR

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Türkiye’nin bayramlarda ortalama 25 bin tonluk şeker alışverişi yaptığını kaydeden Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, sektöre ilişkin öngörülerini paylaştığı toplantıda, bu yıl hacimde çok fazla büyüme beklemediklerini kaydetti.

9 güne çıkarılan bayramda insanların tatil beldesi ile akraba ve aile ziyareti arasındaki tercihlerinin etkili olacağını belirten Karagöz, şöyle devam etti:

"Tatil olduğu zaman bayram pazarı biraz aksıyor. 9 günde memleket ziyareti olursa daha fazla şeker alınır. Bu sene tonaj bazında çok fazla büyüme hedeflemedik. Yüzde 50 fiyat artışı oldu. Şekerin kilogramı 180 TL’ye çıktı."

Kent markası ile bayram şekeri pazarında yüzde 50’lik paya sahip olduklarını aktaran Karagöz, şeker kategorisinin, Mondelez International Türkiye’nin toplam net hasılatının yüzde 30’nu oluşturduğunu aktardı. Yüksek enflasyonun etkisi ile atıştırmalık ürünlere bir yılda 3 veya 4 kez zam yapıldığını da belirten Karagöz, piyasada nakdin büyük önem taşıdığını ve stokların azaltıldığına işaret ederek, stoklu çalışma süresinin bir aya kadar düştüğünü dile getirdi.

KİŞİ BAŞI TÜKETİM 2.4 KİLOGRAM

Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğü 2.5 milyar TL’ye ulaştı. Hane başı yıllık bayram şekeri tüketiminin ise yaklaşık 2.47 kilogram olduğu ifade ediliyor.

Araştırmalar tüketicilerin yüzde 91’inin bayram alışverişlerinde her zaman bayram şekeri aldığını gösteriyor. Türkiye’de bayramlık şeker tüketiminde 3.42 kilogram ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni, 2.76 kilogram ile Karadeniz Bölgesi, 2.58 kilogram ile de Orta Anadolu Bölgesi takip ediyor.