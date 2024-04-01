Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı

Çanakkale'de Bayramiç Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Kış ayının yağışlı geçmesi, yağmurların çok düşmesi ve Kaz Dağları'nda hiç kar yağışının eksik olmaması ve Bayramiç Barajı'nı besleyen derelerin hiç kurumaması, barajımızı bu zamanlarda doldurmuş oldu" dedi.

Mitolojide 'Bin pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı.

Geçen sene kış ayında yağışların zayıf olduğunu ve Kaz Dağları'na kar yağmadığını söyleyen Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, "Bu nedenle geçen sene mart ayı sonunda, takriben bugünlerde, barajımızın su seviyesi ortalama yüzde 60'lardaydı. Geçen sene sulama sezonuna ise yüzde 88'lik bir doluluk oranıyla başladık. Ne yazık ki ekim-kasım ayına gelindiğinde suyumuz tamamen bitti. Tedbirlerin alınmasından dolayı sulama sezonunda üreticilerimizi bir aksaklık yaşatmadan, mağduriyet yaşatmadan, sulama sezonunu tamamladık. Bu yıl ise barajımız, yüzde 100'lük doluluk oranına sahip" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YILIN NE GETİRECEĞİ HİÇ BELLİ DEĞİL'

Şen, "Kış ayının yağışlı geçmesi, yağmurların çok düşmesi ve Kaz Dağları'nda hiç kar yağışının eksik olmaması ve Bayramiç Barajı'nı besleyen derelerin hiç kurumaması, barajımızı bu zamanlarda doldurmuş oldu. Gaflete kapılmamak, barajımız dolu diye suyumuzu israf etmememiz gerekli. Önümüzdeki yılın ne getireceği hiç belli değil. Barajımız dolmayabilir. Sulama sezonunu bitirdikten sonra önümüzdeki sezona yüzde 25-30 su seviyelerinde girmemiz gerekiyor. Bu konuda üreticilerimizin kısıtlamalara, tedbirlere ve kurallara uyması gerekiyor. Bu tarz kurallara uyulursa, Bayramiç Barajı her yıl üreticisinin yüzünü güldürür ve kimseyi mağdur etmez" diye konuştu.