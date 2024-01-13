Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bayrampaşa'daki sanayi sitesinde yangın

Bayrampaşa'daki sanayi sitesinin iki blokunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Güncel
  • 13.01.2024 18:03
  • Giriş: 13.01.2024 18:03
  • Güncelleme: 13.01.2024 18:08
Kaynak: AA
Bayrampaşa'daki sanayi sitesinde yangın

İstanbul Bayrampaşa'da İşkent Sanayi Sitesi'nin A ve D bloklarında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

A blokta ikinci katta, D blokta zemin katta tahta palet üretimi yapılan iş yerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

A blokta mahsur kalan işçiler, itfaiye ekiplerince tahliye edildi, işçilerin sağlık kontrolleri yapıldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kağıthanede yangın: Alevler 3 binayı sardı
Burdur’da iki katlı evde çıkan yangında kül oldu
BirGün'e Abone Ol

 

 

 