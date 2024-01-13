Burdur’da iki katlı evde çıkan yangında kül oldu

Burdur’da 2 katlı köy evinde çıkan yangında ev tamamen yanıp kül oldu.

Olay, akşam saatlerinde Burdur merkez Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Uysal’a ait iki katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürülürken iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.