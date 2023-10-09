Baz istasyonu alev aldı: Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın paniği
Bakırköy'de hastane bahçesinde bulunan baz istasyonu alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken hastane çevresinde kısa süreli panik yaşandı. İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki baz istasyonu alev aldı.
Yangın sırasında kısa süreli panik yaşandı.
Hastanenin bahçesindeki baz istasyonundaki yangın saat 10.00 sıralarında yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki yurttaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile yangına müdahale etti.
Hastaneye gelenler kısa süreli panik yaşarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken baz istasyonunda hasar oluştu.
Otomobilini son anda kurtaran Recep Akar, "Arabamı park ederken bir sıcaklık hissettik, başka birisi bizi uyardı. 'Yangın var, direk yanıyor arabanı ileriye al' dedi. Son anda arabamı kurtardım. Baz istasyonu yanmış. Direğin içindeki kablolar yanmış, sonradan fark ettik" diye konuştu.