Baz istasyonu alev aldı: Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın paniği

Bakırköy'de hastane bahçesinde bulunan baz istasyonu alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken hastane çevresinde kısa süreli panik yaşandı. İtfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Güncel 09.10.2023 11:35 Giriş: 09.10.2023 11:35

Güncelleme: 09.10.2023 11:42 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA