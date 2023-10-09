Muğla'da orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü
Muğla Köyceğiz'de henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan orman yangınında ekiplein havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA-DHA
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Otmanlar Mahallesi Gökgedik mevkisindeki sarp arazide bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.