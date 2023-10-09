Muğla'da orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü

Muğla Köyceğiz'de henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan orman yangınında ekiplein havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

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Fotoğraf: DHA