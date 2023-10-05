Kanarya Adaları'nda orman yangını: 3 bin kişi tahliye edildi

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda 15 bin hektarlık alana yayılan orman yangını nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi. Tenerife'nin acil durum yetkilisi Blanca Perez, son 40 yılın en kötü orman yangınını yaşadıklarını söyledi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'nda orman yangını çıktı. Yetkililer yangın sebebiyle 3 bini aşkın kişinin tahliye edildiğini açıklandı.

Tenerife'nin acil durum yetkilisi Blanca Perez, yaptığı açıklamada, dün gece geç saatlerde çıkan yangının hızla büyümesiyle tahliyeye başladıklarını belirtti.

Perez, alevlerin yaklaşık 15 bin hektarlık alana yayıldığını, bunun Ada'da son 40 yıldaki en kötü orman yangını olduğunu bildirdi.

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo da yangın nedeniyle 3 binden fazla kişinin tahliye edildiği bilgisini vererek, alevlere müdahalede Acil Müdahale Askeri Birliği (UME) ekiplerinin yardımlarından ve ekipmanlarından faydalandıklarını kaydetti.

AĞUSTOS AYINDA DA YANGIN ÇIKMIŞTI

Tenerife'de ağustos ayında yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle 5 köy boşaltılmıştı.

Clavijo, İspanya emniyet güçlerine bağlı kırsal alanlarda düzeni sağlamaktan sorumlu askeri teşkilat "Sivil Muhafızlar"ın, Tenerife Adası'ndaki Arafo Dağı'nda 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınının "kundaklama sonucu" çıktığını doğruladığını açıklamıştı.

Fotoğraf: DHA

Tenerife Valisi Rosa Davila da 8 bin hektardan fazla ormanın yandığını dile getirmiş ve yaklaşık 12 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.